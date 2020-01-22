В Белгороде будут вспоминать о великой стране и великом артисте

30 января музыканты Белгородской государственной филармонии присоединятся к Международному музыкальному фестивалю памяти народного артиста России Валерия Халилова.

Концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижер — Юрий Меркулов, дирижер — Юрий Юрин) выступит на сцене молодежного культурного центра НИУ «БелГУЦ». В концерте памяти также примут участие солисты — заслуженный артист РФ Владимир Бойко, лауреаты международных конкурсов Евгений Добров, Татьяна Дружинина, Екатерина Новикова, Иван Белыш, Евгений Воробьев (Курск). В программе прозвучат сочинения Валерия Халилова и патриотические песни. Вход на концерт — по бесплатным билетам. Их можно получить на сайте филармонии.

Отметим, что Фестиваль организован Благотворительным фондом имени Валерия Халилова. Идея этого масштабного культурного проекта — в год празднования 75-летия Победы показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории.

В день рождения маэстро в творческой акции примут участие 15 городов России: военные ансамбли и хоры выступят также в Москве, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Кызыле, Севастополе, Сочи, Тамбове, Истре, Киржаче, Пушкине, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.

Напомним, Валерий Халилов — российский дирижер, композитор. Начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра. Александрова (апрель — декабрь 2016). Начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации — главный военный дирижёр (2002—2016). Генерал-лейтенант (2010). Член Союза композиторов России. Народный артист Российской Федерации (2014). Валерий Халилов (1952–2016) внес неоценимый вклад в развитие духовой музыки и армейской культуры в России. Он погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 году над Черным морем близ Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.