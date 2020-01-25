К главе государства во время сегодняшнего флешмоба «Обнимем парк», который прошел у входа в Центральный парк Белгорода, обратился арендатор Центрального парка предприниматель Александр Каракулов. Его поддержали сотни горожан, который пришли в свой выходной день к центральному входу парка, чтобы, взявшись за руки, защитить любимое место отдыха многих белгородцев от полного уничтожения, называемого реконструкцией.

Белгородцы взялись за руки, чтобы защитить свой любимый парк.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В рамках акции на импровизированную «трибуну» поднимались люди самых разных поколений. И все говорили об одном – Центральный парк нуждается в защите. В многолетнем конфликте сторонников сохранения Центрального парка, как зоны отдыха для горожан с одной стороны, и мэрии,которая обещает одно, а делает все для того, чтобы уничтожить парк, пора поставить точку.

Арендатор Центрального парка Александр Каракулов обратился за помощью к Президенту.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Арендатор Александр Каракулов, испробовав все средства, решился на последнее – обратиться за помощью в Президенту России Владимиру Путину.

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