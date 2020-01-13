В Белгороде открыт фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

Напомним, что это совместный проект филармонии, митрополии и управления культуры Белгородской области. Идея же принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Трунову.

Говоря о фестивале нынешнего года, он с удовольствием отмечает повышенный интерес - как со стороны публики, так и хоровых коллективов. В частности, билеты на мероприятие закончились задолго до его начала. А представители хоров в течение всего года были на постоянной связи с организаторами, и, к слову, не все смогли пройти строгий отбор для того, чтобы выступить на фестивале.

«Наш локомотив» - так ласково и уважительно называют Ивана Трунова устроители Ассамблей.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Новшество Ассамблей-2020 – два полноценных фестивальных дня, - рассказывает о тонкостях мероприятия Иван Григорьевич. – Сегодня зрители слушали академические хоры, а 18 января на сцене выступят народные. Мы решили, что будет несправедливо не уделить и им должного внимания. Ведь народные песни – это великий пласт нашей родной культуры, а народное хоровое искусство – и повод для гордости, и величайший инструмент воспитания.

Как и всегда, со сцены Белгородской государственной филармонии звучали прекрасные музыкальные произведения. Четырнадцать коллективов - детских, камерных, академических и сводных хоров со всей области – представили публике рождественские колядки, духовные песнопения, всем известные народные и авторские песни.

- Сегодня хорошее, доброе, яркое завершение серьезного труда по сохранению хорового пения в области, - подчеркнул в своем приветствии начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский. - Слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в этой работе, помогает сохранить культуру нашего региона.

- Пусть все, что мы сегодня услышим, отразилось на нашем сердце самым прекрасным образом. Чтобы помогло донести ту радость, о которой возвещают прекрасные новогодние праздники! – обратился к участникам и зрителям протоиерей Преображенского кафедрального собора отец Анатолий.

- У хорового общества грандиозная цель: чтобы во всех районах области действовали свои камерные академические хоры. И нам это почти удалось! Белгородчина – поющий регион и это великое счастье, - улыбается Иван Трунов.

Традиционно белгородская публика тепло принимает участников фестиваля. В этот раз одни из самых долгих и бурных оваций звучали в адрес мужского вокального ансамбля военно-патриотической песни «Память» - новичка фестиваля, представляющего Прохоровский район. Всего же в первый день фестиваля зрители впервые встретились с четырьмя коллективами и всех их наградили продолжительными аплодисментами.