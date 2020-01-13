2020-01-13T15:59:57+03:00
Общество

В Белгороде открыт фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

Мероприятие, имеющее главной целью возрождение, сохранение и развитие хорового искусства, проходит в седьмой раз
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

Напомним, что это совместный проект филармонии, митрополии и управления культуры Белгородской области. Идея же принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Трунову.

Говоря о фестивале нынешнего года, он с удовольствием отмечает повышенный интерес - как со стороны публики, так и хоровых коллективов. В частности, билеты на мероприятие закончились задолго до его начала. А представители хоров в течение всего года были на постоянной связи с организаторами, и, к слову, не все смогли пройти строгий отбор для того, чтобы выступить на фестивале.

«Наш локомотив» - так ласково и уважительно называют Ивана Трунова устроители Ассамблей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

«Наш локомотив» - так ласково и уважительно называют Ивана Трунова устроители Ассамблей.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Новшество Ассамблей-2020 – два полноценных фестивальных дня, - рассказывает о тонкостях мероприятия Иван Григорьевич. – Сегодня зрители слушали академические хоры, а 18 января на сцене выступят народные. Мы решили, что будет несправедливо не уделить и им должного внимания. Ведь народные песни – это великий пласт нашей родной культуры, а народное хоровое искусство – и повод для гордости, и величайший инструмент воспитания.

Как и всегда, со сцены Белгородской государственной филармонии звучали прекрасные музыкальные произведения. Четырнадцать коллективов - детских, камерных, академических и сводных хоров со всей области – представили публике рождественские колядки, духовные песнопения, всем известные народные и авторские песни.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Сегодня хорошее, доброе, яркое завершение серьезного труда по сохранению хорового пения в области, - подчеркнул в своем приветствии начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский. - Слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в этой работе, помогает сохранить культуру нашего региона.

- Пусть все, что мы сегодня услышим, отразилось на нашем сердце самым прекрасным образом. Чтобы помогло донести ту радость, о которой возвещают прекрасные новогодние праздники! – обратился к участникам и зрителям протоиерей Преображенского кафедрального собора отец Анатолий.

- У хорового общества грандиозная цель: чтобы во всех районах области действовали свои камерные академические хоры. И нам это почти удалось! Белгородчина – поющий регион и это великое счастье, - улыбается Иван Трунов.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Традиционно белгородская публика тепло принимает участников фестиваля. В этот раз одни из самых долгих и бурных оваций звучали в адрес мужского вокального ансамбля военно-патриотической песни «Память» - новичка фестиваля, представляющего Прохоровский район. Всего же в первый день фестиваля зрители впервые встретились с четырьмя коллективами и всех их наградили продолжительными аплодисментами.

Выступление ансамбля военно-патриотической песни «Память». Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Выступление ансамбля военно-патриотической песни «Память».Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Белгородские ученые придумали здоровый майонез
За год в Белгородской области за нарушения ПДД привлекли больше 27 тысяч пешеходов
В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов
Пострадавшим при «хлопке» на комбикормовом заводе выделят по 1 миллиону рублей
Как в Белгородской области в 2020 году будут финансироваться нацпроекты
В селе Большие Липяги Белгородской области на пожаре погибла женщина и ребенок
В Белгородской области губернатор поменял своего зама
18-летнюю жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве сестры
У старооскольца арестовали авто, чтобы он оплатил долг за пользование землей
В Яковлевском районе Белгородчины к детям из сложных семей пришел Дед Мороз
В Валуйском округе Белгородчины освятили купель на Селивановском роднике
На комбикормовом заводе Белгородской области выхлоп пылевоздушной смеси вызвал загорание
В Новооскольской воспитательной колонии прошел день милосердного отношения к осужденным
В Прохоровке Белгородской области пройдет фестиваль народности «Маланья Зимняя»
В Белгородской области на комбикормовом заводе произошел хлопок
Новооскольские дошкольники заступились за лесные елки
В Корочанском районе Белгородчины отменили оливье
В Белгородской области при переходе железной дороги смертельно травмирован мужчина
Белгородский университет стал участником пилотного проекта по созданию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
В Борисовском районе Белгородской области продолжаются новогодние праздники
В Белгородской области полицейские за день задержали по горячим следам разбойника и грабителя
В Шебекино Белгородчины выберут лучший ФАП и лучший офис семейного врача
Автоинспекторы украсили санки и одежду юных белгородцев световозвращателями