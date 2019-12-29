2019-12-29T18:34:13+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП под Белгородом – «Вольво» протаранила столб и влетела под «КамАЗ»

Водитель иномарки погиб на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Смертельная автоавария произошла 28 декабря около 21 часа 20 минут на трассе «Таврово – Соломино - Разумное». По предварительным данным, 48-летний водитель «Вольво», не справившись с управлением, врезался в находившийся на разделительной полосе столб, а затем во встречный «КамАЗ». Управлявший иномаркой мужчина погиб на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло три серьезных ДТП. В Прохоровском районе около одиннадцати часов вечера на автодороге «Призначное – Гаюры – Камышевка» 27-летний водитель «пятнадцатой» сбил 46-летнего мужчину, который, по предварительным данным, шел по проезжей части в попутном направлении. Пешехода с травмами госпитализировали.

В Белгороде на улице «Щорса» в районе семи часов вечера 50-летний водитель «ПАЗика» сбил подростка. По предварительным данным, 15-летний юноша попал под колеса, когда пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика с травмами доставили в детскую областную больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Госавтоинспекция Белгородской области предупреждает водителей – в ближайшие дни в регионе ожидается снег. Будьте внимательны за рулем! Автомобилистов призывают выбирать безопасную скорость, держать боковой интервал и дистанцию. Не забывайте притормаживать у пешеходных переходов. Помните, на мокрой дороге ухудшается сцепление колес с проезжей частью, а под слоем воды могут скрываться неровности или гололед. Пешеходам напоминают о необходимости смотреть по сторонам и обозначать себя световозвращателями.

ДТП в Белгородской области на трассе Таврово Соломино - Разумное .

ИСТОЧНИК KP.RU

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