«Мой бизнес» - в помощь предпринимателю

Белгородская компания «Технолайн» уже не первый год активно работает на рынке лакокрасочной продукции. Но в уходящем году предприятие получило новый импульс развития. Так случилось благодаря плодотворному сотрудничеству с Центром «Мой бизнес».

- Ираклий Евгеньевич, как и когда у вас начались отношения с Центром?

- Раньше мы работали непосредственно с областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. Но с появлением в сентябре при нем Центра «Мой бизнес» работа пошла значительно активней и более плодотворно. Приведу сегодняшний пример: я приехал в Центр и на решение всех без исключения вопросов мы потратили минут 20 – 25. Раньше на все процедуры, хождение по кабинетам, сбор подписей мог уйти весь день. Суть нашего визита состояла в подписании договоров по кредитованию. Работники Центра – люди очень ответственные и высокие профессионалы. К нашему визиту они подготовили весь пакет необходимых документов так, что нам оставалось их только подписать. Здесь все сошлось – понимание проблемы, внимательное отношение к клиенту, приятное, я бы даже сказал, учтивое отношение к человеку. В Центре можно получить консультации по самым разным вопросам: имущественным, финансовым, юридическим.

фото: из личного архива героя публикации.

- Такой вид деятельности очень напоминает работу МФЦ?

- Так оно и есть, своеобразный МФЦ для предпринимателей по принципу «Одного окна». Мы и раньше старались ориентироваться на внешний рынок по сбыту продукции. Но всякий раз сталкивались с трудностями самого разного рода. С помощью «Моего бизнеса» в этом смысле дела пошли намного проще и оперативней. Недавно мы подписали договор с грузинскими партнерами. С русскоязычными клиентами дела медленно, но двигались, а вот с коренными жителями Грузии, не владеющими русским языком, прямо засада. Нашим языком в общении стал английский, особенно это касалось сложной документации. Мой английский далек от совершенства. На помощь пришли переводчики из Центра, юристы разъяснили, какие существуют преференции в торговле с этой страной и ограничения по вывозу товара. На подготовку полного пакета ушло всего 5 дней. Раньше на такую работу я бы в одиночку потратил месяцы.

фото: из личного архива героя публикации.

С уверенностью скажу, что для белгородского малого и среднего бизнеса настала особая пора. Теперь государство не только не мешает предпринимательству, но и активно его поддерживает разными способами. И хочется по-настоящему работать. Да, в начале каждого нового дела существуют свои риски. В Центре на них укажут и объяснят, как их избежать или минимизировать.

Для себя я выработал теорию пяти стадий развития любого предприятия. «Рождение», «Детство», «Юношество», « Зрелость» и «Умирание».

- Неужели «Умирание» неизбежно?

- Почти всегда. Я не беру во внимание работу крупных транснациональных корпораций, которые существуют веками. Ничего не бывает вечного, другое дело, что нужно по возможности оттянуть момент наступления этой конечной точки. Возьмем стадию «Рождение». Заболел ребенок, вы идете к педиатру. Он сведущ практически во всех болезнях, которыми может страдать дитя. «Мой бизнес» для начинающего бизнесмена – тот же педиатр. Здесь помогут, подскажут, «выпишут рецепт» для более успешного ведения дела. Заболел взрослый человек – он идет к терапевту, который, в свою очередь, пишет направление к нужному вам узкому специалисту. «Мой бизнес» в таком случае и терапевт, и узкий специалист. Человек не может знать все. А вот отдельно взятый юрист, финансист, бухгалтер должен быть профессионалом в своем деле. Такая команда профессионалов удачно сформировалась в Центре. К примеру, вы решили открыть ткацкую фабрику, вы идете в Центр, где вам подробно на бумажке распишут, что для этого необходимо, каких специалистов следует привлечь, сколько вам понадобится денег на начальной стадии, какие льготы вам положены на приобретение оборудования. Но самое главное, вы реально осознаете, что в вашем деле есть господдержка. В Центре работают специалисты с большим профессиональным опытом, которые знают ваш будущий бизнес от « А» до «Я». Они укажут на все трудности, подводные камни, они хорошо знают рынок. Поэтому если таких ткацких фабрик в регионе уже много и спрос на изделия не растет, специалисты выразят сомнения в эффективности задуманного вами. А если они увидят реальную перспективу, то вашу идею обязательно подхватят и расскажут, как правильно, без очевидных ошибок надо выстраивать бизнес.

Теперь о «Детстве». Предприятие еще полностью не встало на ноги, нужны помощь и поддержка. Моральная и материальная. Центр и на этой стадии включается в работу. Если его аналитики видят, что продукция востребована, спрос растет, проблем с дополнительными консультациями и кредитами на льготных условиях не будет. По самой сути Центр «Мой бизнес» работает намного эффективней и продуктивней наших банков. Выскажу свое личное мнение, наши банки по-прежнему представляют собой громоздкую конструкцию начала Х1Х. Да, у них там все автоматизировано, скоро, наверное, уже будет внедрен искусственный интеллект. Но у них нет современных методик оценки деятельности предприятия, их не интересует, с кем ты работаешь, как ты работаешь сегодня, не говоря уже о будущем. Тот комплекс услуг, который мы получаем в «Моем бизнесе», в банке мы не получим никогда. Центру интересно, кто твои партнеры, их положение и платежеспособность.

фото: из личного архива героя публикации.

На белгородской площадке малого и среднего бизнеса стоят три «кита»: Департамент экономического развития, Фонд поддержки малого и среднего бизнеса и Центр «Мой бизнес». Практика показывает, без их четкой слаженной работы очень многие малые предприятия не появились бы и долго не просуществовали.

- А как обстоят дела в этой сфере в других регионах страны?

- Намного хуже. Где-то их пока нет, где-то они только в зародышевом состоянии. Наша область всегда своевременно подхватывает эффективные федеральные Программы, активно в них участвует и даже дополняет на благо предприятий и всей области. Одна из наших торговых площадок находится в Краснодарском крае. И я могу видеть, как там обстоят дела в отношениях между бизнесом и властью.

- Давайте теперь поговорим о «Юношестве» и «Зрелости»?

- Это стадия, когда предприятие стабильно развивается, появилась самоуверенность, но нуждается в новых технологиях, свежих кадрах и развитии. И у них резервов на развитие тоже не хватает. Центр и тут приходит на помощь, оценивает деятельность контрагентов. Специалисты Центра не идут на само предприятие, они идут к его заказчикам или покупателям. Если отношения стабильные, прочные и перспективные «Мой бизнес» окажет материальную поддержку. Мое предприятие в новом году сделает еще один шаг вперед, запускаем производство сухих красок, это качественно новый этап в лакокрасочной промышленности. Без Центра «Мой бизнес» я в одиночку этой цели не достиг бы. Есть и другие, более крупные компании, которые не стесняются идти туда за помощью. У них есть такой опыт, и я с них беру пример. Причем, заметьте, я в Центре ни для кого не кум и не брат. Отношение там ко всем людям, которые приходят со здравой идеей и ясным видением ее осуществления, одинаковое, независимо от положения или материального состояния.