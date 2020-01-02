Итоги праздничного рейда – белгородские автоинспекторы отстранили от управления 29 нетрезвых водителей

Несмотря на предупреждения сотрудников ГИБДД о предстоящих рейдах, к призывами не садиться за руль выпивши прислушались не все. За 1 января автоинспекторы отстранили от управления 29 водителей, которые по итогам освидетельствования оказались пьяными либо отказались проходить проверку на трезвость. Еще четверо разъезжали по дорогам региона, будучи уже лишенными прав за различные нарушения ПДД. Три водителя рискуют стать фигурантами уголовных дел, так уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В пресс-службе областного УМВД напомнили, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения можно на два года лишиться прав и получить штраф в тридцать тысяч рублей. За повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность, которая может повлечь за собой лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские просят белгородцев сообщать о нетрезвых водителях в правоохранительные органа. В отделе пропаганды УГИБДД УМВД области отмечают, что один ваш звонок может предотвратить беду. Телефоны дежурной часть региональной Госавтоинспекции: (4722) 352-832, 26-42-30.