2019-12-09T16:28:24+03:00
Общество

В Белгороде прошел благотворительный рок-концерт

Общественные деятели, администрация города, музыканты и просто неравнодушные горожане объединились во имя важной цели
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото Валерия Чирах.Фото Валерия Чирах.
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В городском Дворце детского творчества царило оживление: музыканты и их группы поддержки, горожане, приходящие на концерт целыми семьями, благотворительная ярмарка в фойе и, конечно, море музыки от групп «Lithium», «Кольцо Нибелунга», «Проект Ы» и «SУмпозиУМ».

Концерт назывался «Я хочу и буду жить!». Заметим сразу, нетипичное получилось благотворительное мероприятие – рок никогда не считался добрым и легковесным направлением музыки. Однако всех присутствующих, разного возраста и социального статуса, объединяло общее желание: сделать хорошее дело. Ведь главной целью мероприятия явился сбор средств для помощи детям с онкологическими заболеваниями и ментальными нарушениями.

В фойе белгородцы могли приобрести сувениры.

В фойе белгородцы могли приобрести сувениры.

- Благотворительность всегда идет от души. Ведь никого нельзя заставить совершать добрые поступки. Человек сам принимает это решение – стать благотворителем. И когда мы включаемся в благотворительность – это значит, что мы становимся добрее, что можем помочь тем, кто очень-очень в этом нуждается, - обратилась к присутствующим в зале Ольга Медведева, председатель Белгородского горсовета.

- Все мы являемся частицей Белгорода – музыканты, организаторы, благотворители, родители и дети, которым сегодня посвящен этот музыкальный праздник, - уверен заместитель главы администрации города Василий Голиков. – Символично, что наш благотворительный концерт во имя детей открывает декабрь – месяц, предваряющий добрый и волшебный праздник Новый год.

- Сегодня в зале – неравнодушные люди, которым не чужды милосердие и забота. Вместе с вами мы делаем общее важное дело: мы помогаем нашим детям. Нашим – потому что чужих детей не бывает, - подчеркнул Сергей Фуглаев, депутат Совета депутатов Белгорода. - Мы вместе преображаем этот мир, делаем его добрее и, конечно, хотим, чтобы все детки были здоровы.

Почетные гости концерта благодарили белгородцев за доброту.

Почетные гости концерта благодарили белгородцев за доброту.

Все средства, собранные от продажи билетов и сувениров на ярмарке, а также добровольные пожертвования гостей вечера будут направлены подопечным нескольких белгородских благотворительных организаций. Как подчеркнула Евгения Кондратюк, руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака», о том, куда и в каком количестве потрачены вырученные деньги, организации подробно расскажут на своих сайтах и страницах в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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