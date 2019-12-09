В Белгороде прошел благотворительный рок-концерт

В городском Дворце детского творчества царило оживление: музыканты и их группы поддержки, горожане, приходящие на концерт целыми семьями, благотворительная ярмарка в фойе и, конечно, море музыки от групп «Lithium», «Кольцо Нибелунга», «Проект Ы» и «SУмпозиУМ».

Концерт назывался «Я хочу и буду жить!». Заметим сразу, нетипичное получилось благотворительное мероприятие – рок никогда не считался добрым и легковесным направлением музыки. Однако всех присутствующих, разного возраста и социального статуса, объединяло общее желание: сделать хорошее дело. Ведь главной целью мероприятия явился сбор средств для помощи детям с онкологическими заболеваниями и ментальными нарушениями.

В фойе белгородцы могли приобрести сувениры.

- Благотворительность всегда идет от души. Ведь никого нельзя заставить совершать добрые поступки. Человек сам принимает это решение – стать благотворителем. И когда мы включаемся в благотворительность – это значит, что мы становимся добрее, что можем помочь тем, кто очень-очень в этом нуждается, - обратилась к присутствующим в зале Ольга Медведева, председатель Белгородского горсовета.

- Все мы являемся частицей Белгорода – музыканты, организаторы, благотворители, родители и дети, которым сегодня посвящен этот музыкальный праздник, - уверен заместитель главы администрации города Василий Голиков. – Символично, что наш благотворительный концерт во имя детей открывает декабрь – месяц, предваряющий добрый и волшебный праздник Новый год.

- Сегодня в зале – неравнодушные люди, которым не чужды милосердие и забота. Вместе с вами мы делаем общее важное дело: мы помогаем нашим детям. Нашим – потому что чужих детей не бывает, - подчеркнул Сергей Фуглаев, депутат Совета депутатов Белгорода. - Мы вместе преображаем этот мир, делаем его добрее и, конечно, хотим, чтобы все детки были здоровы.

Почетные гости концерта благодарили белгородцев за доброту.

Все средства, собранные от продажи билетов и сувениров на ярмарке, а также добровольные пожертвования гостей вечера будут направлены подопечным нескольких белгородских благотворительных организаций. Как подчеркнула Евгения Кондратюк, руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака», о том, куда и в каком количестве потрачены вырученные деньги, организации подробно расскажут на своих сайтах и страницах в социальных сетях.