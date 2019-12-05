Белгородская пенсионерка отдала обманщицам ювелирные украшения и более 100 тысяч рублей

Еще в августе 2018 года в дежурную часть УМВД России по Старому Осколу обратилась 85-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что у нее обманом похитили более 100 тысяч рублей и ювелирные изделия. При содействии коллег из Курской области старооскольские оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались 56-летняя и 49-летняя жительницы ближнего зарубежья.

По версии следствия, на улице Ленина к пожилой оскольчанке подошла незнакомка. Злоумышленница убедила пенсионерку, что на нее наложена порча и предложила услуги по ее снятию. Тут же в беседу включилась еще одна женщина, как позже выяснилось, сообщница подозреваемой. Она поблагодарила специалистку по снятию порчи за якобы оказанную помощь и рассказала, что после ритуала ее жизнь, наконец, наладилась. Поверив злоумышленницам, пенсионерка согласилась на проведение обряда.

Незнакомка и потерпевшая отправилась домой, выполняя различные задания по пути якобы для снятия порчи. Затем по указанию подозреваемой пенсионерка передала ей свои сбережения – более 100 тысяч рублей. Пожилая женщина также отдала и ювелирные изделия. После того, как злоумышленница получила деньги и украшения она сказала, что теперь ее «клиентке» следует пройти, не оборачиваясь определенное расстояние. А когда пенсионерка вернулась, она обнаружила, что незнакомка исчезла. Вместе с ней пропали накопления оскольчанки и ювелирные украшения. Только тогда обманутая женщина догадалась, что стала жертвой мошенников. И обратилась в полицию.

Следственное управление УМВД России по Старому Осколу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Запись камеры наружного наблюдения «Безопасный город». Фото пресс-службы УВМД России по Белгородской области.

Правоохранители изъяли запись камеры наружного наблюдения «Безопасный город», зафиксировавшей момент общения злоумышленницы с потерпевшей. Ориентировка была направлена в соседние регионы.

Установить местонахождение обманщиц помогли курские коллеги. Ими оказались 56-летняя и 49-летняя жительницы ближнего зарубежья. В настоящее время они отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления на территории соседнего региона. Расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у жительницы Старого Оскола продолжается.