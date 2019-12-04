В Белгородском госуниверситете – Дни открытых дверей!

Это – уже второй из запланированной серии День открытых дверей Белгородского государственного национального исследовательского университета. В грядущую субботу мероприятие состоится в концертном зале учебного комплекса вуза на улице Студенческой. По традиции откроет его интерактивная презентация институтов, факультетов и студенческих объединений университета. Позже гостей ждет знакомство с Педагогическим институтом (факультеты физической культуры, дошкольного, начального и специального образования, историко-филологический, математики и естественнонаучного образования, иностранных языков, психологии) и Институтом межкультурной коммуникации и международных отношений.

Абитуриенты узнают всю информацию о поступлении в 2020 году, смогут задать вопросы руководителям институтов и факультетов, студентам и преподавателям. А уже после общего собрания можно будет познакомиться со всем лично: посетить институты и факультеты, побывать на мастер-классах по выбранной профессии.

День открытых дверей начнется 7 декабря в 11.00 в концертном зале НИУ «БелГУ» по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14.

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