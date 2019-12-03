Белгородский учитель информатики может сохранить должность после драки с учеником

- Пошел отсюда вон, - грубым тоном говорит учитель и берет за руку подростка.

В ответ на это школьник набрасывается на мужчину с кулаками. В ход идут не только руки, но и ноги. Территория компьютерного класса превращается в боксерский ринг с развеселенной публикой.

- Ни фига себе, - комментируют происходящее снимающие видео восьмиклассники. В кабинете слышны смешки. Никто из ребят даже не пытается вмешаться в драку. Они только наблюдают.

Затем, когда удары становятся более серьезными, все же один парень почти кричит: «Максим, успокойся» и кто-то вторит ему: «Да. Ну, харе». Напряжение нарастает, а ролик заканчивается.

«Жертва провокации»

Такое видео из школы №15 Белгорода выложили в Сеть 29 ноября. На записи учитель информатики Олег Пургин и ученик 8 класса Максим С. По рассказам очевидцев этой сцены, подросток сильно опоздал на урок, а затем нахамил преподавателю. После чего и произошел конфликт.

Эта история наделала много шума в городе. Большинство белгородцев заняли сторону педагога: на кадрах видно, что преподаватель в большей степени защищается от нападок парня.

- Судя по ролику и рассказам очевидцев, у учителя действительно сдали нервы. Но даже в такой ситуации он не проявлял агрессии, а лишь пытался остановить ученика, явно нападавшего на него. Коллеги и другие ребята в один голос говорят, что педагог не виноват, он стал жертвой провокации, - пишут белгородцы.

Они даже создали петицию в защиту учителя, ведь сразу после инцидента директор школы Анна Козловцева посчитала поведение молодого специалиста непрофессиональным и неэтичным и пообещала его уволить.

Автор петиции написал: «Никто сильных повреждений не получил - но учителя могут уволить. Считаю необоснованным увольнение учителя, о нем только положительные отзывы со стороны учеников и коллег», за четыре дня свои подписи под этим сообщением оставили полторы тысячи человек.

Простить нельзя уволить

Ученики школы также в разговоре с корреспондентом «КП» отозвались о педагоге положительно.

- Информатик - человек неконфликтный, скромный и не очень злой. Из-за его доброты, некоторые ученики дают ему за его спиной не очень хорошие клички, - рассказывает школьница.

Какие конкретно прозвища, девочка говорить отказалась. Но и другие учащиеся упомянули в разговоре о том, что над преподавателем издевались из-за его мягкости.

Тем временем мама подростка, устроившего драку, обвинила во всех проблемах СМИ. На своей странице в соцсети она опубликовала пост, в котором заявила, что конфликт был урегулирован в тот же день.

- Урок продолжался после рукопожатия и примирения обеих сторон! Обе стороны не имеют претензий друг к другу. Для всех урок! Но видео просочилось. Злосчастные СМИ делают свое дело! Не поддавайтесь провокации! Видео, размещенное в соцсетях, не оправдывает обе стороны, но дает урок новому поколению. Мы встаем на защиту нашей школы! Мы отдаем голос за то, чтобы учитель остался в школе. Мы не поддерживаем межличностный конфликт в СМИ! Успокойтесь и дайте нам дальше жить в обоих семьях , дайте спокойно спать! Я не прошу помощи, я прошу оставить нас в покое, все наши семьи. Не стойте под порогом, нам вам нечего сказать, мы разобрались друг с другом, здесь крови нет. Ищите в другом месте, - заявила женщина.

В итоге учитель действительно остался в школе. Однако ему все еще грозит дисциплинарное взыскание. По неподтвержденной информации парень-задира покинет школу. Доподлинно неизвестно, отчисление это или добровольный уход: есть данные, что родители сами стали инициаторами перевода в другое учебное заведение.

Хотя и на этом разбирательство не закончилось. Проверку продолжает департамент образования, также к истории подключились инспекция по делам несовершеннолетних и следователи.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры профилактического характера, в том числе в отношении лиц, отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса, - прокомментировали в пресс-службе ведомства

Итоги комплексной проверки будут известны к 12 декабря.

Напомним, в октябре аналогичный случай произошел с преподавателем информатики в средней общеобразовательной школе №11 Белгорода. Во время перемены молодой учитель сделал замечание одному из учеников. И в ответ получил удар по лицу. В итоге у него была разбита губа и щека, учитель также на какое-то время потерял равновесие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Надо пресекать на корню»

Мы обратились к школьному педагогу-психологу за разъяснениями ситуации с профессиональной точки зрения.

- Всегда нужно разбираться не в самом факте драки, а в том, что было до этого, что привело к такой ситуации. Здесь наблюдается столкновение двух моментов - дисциплины в классе и работы с учениками. Во-первых, педагог не должен позволять даже одному ребенку опаздывать и хамить. Это нужно пресекать на корню, а иначе войдет в привычку у всех. Во-вторых, обязанность учителя – работать со сложными детьми, разговаривать с родителями, привлекать для решения возникших конфликтов школьных медиаторов. Кроме того, педагог должен предвидеть такие ситуации и не провоцировать агрессивных детей. Что же касается увольнения, это прерогатива директора, ему решать. Но в любом случае ошибкой учителя было допускать публичную демонстрацию конфликта перед другими детьми, - пояснила специалист.

«Результат невнимательности»

Руководитель Центра системной психологии «Оптимизм», практикующий психолог Виктория Рябова рассказала, что увольнять учителя категорически нельзя:

- Здесь явное нарушение профессиональной этики со стороны всего преподавательского состава. Вероятно, этот случай был не первым. Подросток, скорее всего, вел себя неадекватно и до этого. Учителя тоже люди, поэтому подросток своим поведением вполне мог его спровоцировать и довести. Завучу по воспитательной работе, психологам и социальным педагогам, а в первую очередь классному руководителю необходимо было заниматься с ребенком. Этот конфликт – результат невнимательности педколлектива. А по поводу увольнения педагога однозначно могу сказать, что при такой огласке делать этого категорически нельзя. Это однозначно развяжет руки всем остальным детям и не только в конкретной школе, - считает Виктория Борисовна.