2019-12-03T11:11:11+03:00
Происшествия

В Белгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

По предварительной информации, пострадали пятеро, в том числе ребенок [фото, видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото с места событий.фото с места событий.Фото: очевидцев.
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Пассажирский автобус перевернулся в Белгородской области сегодня утром. Как сообщают очевидцы, ДТП случилось у села Архангельское на дороге между Старым Осколом и селом Преображенка.

фото с места событий. Фото: очевидцев.

фото с места событий.Фото: очевидцев.

По предварительным данным в автобусе ехали 30 человек, из которых пятеро пострадали. У одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, еще две пассажирки в состоянии средней тяжести, кроме того, травмы получил ребенок, какие конкретно - уточняется. Очевидцы сообщают еще об одной женщине. Сначала она оказывала всем помощь, а потом сама обратилась к врачам, вероятно, у пассажирки случился нервный срыв.

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.

Среди пострадавших есть ребенок. Фото: очевидцев.

Среди пострадавших есть ребенок.Фото: очевидцев.

В региональном УМВД скорректировали информацию: около 7.45 авария действительно произошла на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа. Рейсовый «ПАЗик» двигался по маршруту «Преображенка - Старый Оскол». Полицейские уточняют, что в момент ДТП в салоне находились 15 человек.

Всего в салоне было 15 человек. Фото: очевидцев.

Всего в салоне было 15 человек.Фото: очевидцев.

- За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Опасности для их жизни нет, - добавляют в УМВД по Белгородской области.

Медики рассказали, что одна из женщин написала отказ от госпитализации и уже отпущена домой. Остальные находятся под наблюдением.

- К нам за медицинской помощью обратилось 4 человека, - рассказывает Светлана Немцева, главный врач Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. - Слава Богу, что сложных серьезных травм у пострадавших в этой аварии нет: состояние удовлетворительное, ушибы, переломы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Фото: очевидцев.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.Фото: очевидцев.

Что касается причины аварии, вероятнее всего, 60-летний водитель не справился с управлением, поэтому автобус и перевернулся. Сейчас сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд места происшествия. А также устанавливают точные обстоятельства ДТП.

фото с места ДТП. Фото: очевидцев.

фото с места ДТП.Фото: очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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