Студия танца MARIDANS на чемпионате мира завоевала наибольшее число медалей за все годы участия

Кроме нескольких лет, чемпионат всегда проходит в этом городе. Ведь здесь и родился жанр танцевального шоу.

В танцевальных соревнованиях участвовали сборные 22 стран трех континентов (Финляндия, Мексика, Турция, Норвегия, Сербия, Словения и другие). Всего за чемпионские звания боролись около 2 тысяч танцоров по трем возрастным категориям (взрослые, юниоры, дети) с сольными и групповыми номерами.

"Искусственный разум" в исполнении коллектива.

Сборную России представляли несколько коллективов из разных городов, получивших высокий рейтинг по итогам выступлений на различных турнирах. В этом году к 900-летнему юбилею городу на открытии чемпионата организаторы предложили всем сборным показать номера, представляющие их страны. Россию представил MARIDANS с номером, который так и называется «Россия».

Егор Дегтярев.

«Это большая честь – представлять нашу страну. Думаю, что среди 300 участников сборной выбрали именно нас, потому что мы являемся одними из родоначальников танцевального шоу в России», – отметила художественный руководитель студии танца Марина Дегтярёва на пресс-конференции по итогам прошедшего чемпионата.

Как рассказала создатель и бессменный художественный руководитель белгородского коллектива, MARIDANS участвует в чемпионате мира с 2003 года. В этом году в Ризу поехало уже четвёртое поколение танцоров коллектива – те, кто блистал на сцене 5-10 лет назад, теперь сами готовят юных танцоров к выступлению на шоу мирового уровня.

Это касается и самой Марины Дегтяревой – ее сын Егор Дегтярев стал чемпионом мира со своим сольным номером, а в дуэте с Аленой Борисенко завоевал бронзовую медаль.

«Ему приходится вдвойне тяжелее, у всех тренировки заканчиваются, и они приходят домой, а у него работа продолжаются и дома», – рассказал директор коллектива Андрей Дегтярёв.

Ирина Ковалева и Дарья Солодовникова.

Также обладателями нескольких медалей стала и Ирина Ковалёва. Она завоевала золотую и серебряную медаль в дуэте с Дарьей Солодовниковой и с сольным номером.

Когда нас награждали, было очень страшно, мы волновались. Но в итоге − это большая победа, и я рада, - сказала юная победительница.

В одной из номинации детская группа MARIDANS стали серебряными призёрами с номером «Искусственный разум». По словам Марины Дегтяревой, идея номера - показать, как важно в любое время оставаться человеком.

Арина Якименко.

«Действие происходит в будущем, главный герой – робот, который хочет найти свою маму. Это история показывает, как важно любить и как хорошо, когда детские мечты сбываются», – рассказал солист номера Лев Степашов.

«С детьми очень интересно работать. То, как они танцуют, и то, как воспринимают мир, это удивительно. Поэтому с ними мы ставим осознанные номера, в которых рассказываем важные истории», - заметила художественный руководитель студии танца.

Помимо самых юных танцоров, в чемпионате мира участвовали уже опытные артисты, как, например, чемпионка мира 2016 года среди юниоров Арина Якименко. В этом году Арина завоевала серебро уже во взрослой категории с сольным номером, на подготовку которого у неё была только одна неделя, а групповой номер с её участием «Пианист» также стал обладателем серебряной медали.

Степан Писаненко.

«Финалы во взрослой аудитории – это поистине большое шоу. Я всегда мечтала туда попасть. Просто выступить в финале - уже достижение. Когда объявляют результаты, все участники громко радуются. И тут я услышала свой результат, я побежала к Марине Ивановне, мы обнимались и плакали», - рассказала вице-чемпионка.

Успех этого номера зависел как от художественного руководителя и танцора, так и от директора студии танца Андрея Дегтярева, который воплотил на сцене антураж номера – были изготовлены, доставлены в Германии и собраны три двери, которые вели в прошлое, настоящее и будущее. На путешествиях по разным эпохам и был построен номер Арины Якименко.

Этот чемпионат мира стал для MARIDANS рекордным по количеству медалей. Поездка стала возможной при поддержке губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

«Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Тем более, что сразу после чемпионата мира ко мне в голову стали приходить идеи новых танцевальных постановок. Я ничего не могу с этим сделать, они там живут. Хотя я иногда думаю, но что ещё можно сказать в танце, ведь уже, казалось бы, все сделано. Но нет – есть чувства, эмоции. Меня вдохновляют танцоры, да и сама жизнь», - сказала Марина Дегтярева.