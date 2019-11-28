Если что-то умеете делать хорошо, из этого может получиться классный бизнес

– У взрослых в Белгороде есть фитнес-центры. Но кто заботиться о физическом развитии детей? То, что я делаю со своей командой – очень важная работа в этом направлении, – говорит белгородский предприниматель Дайя Дьяченко, чьи детские бассейны «Китенок» уже успели полюбиться многим мамам. На сегодняшний день сеть бассейнов «Китенок» насчитывает 8 центров. Но так было не всегда.

Расширение сети, активная работа по продвижению грудничкового плавания стали возможны благодаря поддержке белгородского Центра предпринимателей «Мой бизнес». Дайя Дьяченко говорит, что без этой поддержки ничего бы у нее не получилось. И уверена, что если у вас есть хорошая идея, если вы что-то умеете хорошо делать, то из этого может получиться классный бизнес. Главное – не бояться нового, перемен. А поддержку, надежную, профессиональную, можно получить в Центре «Мой бизнес». Предприниматель говорит об этом, потому что сама прошла через все сомнения, поиски пути развития своего бизнеса.

Мечта плюс поддержка

Не всегда Дайя Дьяченко была руководителем. Руководителем стала, когда получила в наследство бизнес предыдущего владельца, состоящий всего из трех небольших бассейнов. Первое, что сделала, поменяла везде оборудование. И принялась все переоформлять под себя. А потом открыла еще один бассейн и еще один. Из склада мужа, он тоже является профессиональным бассейнщиком, вынула все, что лежало в запасниках. Дело пошло, бассейны теплые, вода 30-32 градуса, комфортная обстановка, удобно и мамам, и детям.

Момент занятия в бассейне.

К тому времени, когда уже было 5 бассейнов, и появилась мечта открыть бассейн побольше, ведь детки вырастают, но уходить не хотят. А у «Китенка» бассейны были всего 4 метра, подросшие малыши уже туда просто не помещались. Но на большой бассейн и деньги нужны большие. Где взять?

Кто-то из знакомых посоветовал обратиться в центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» на Королева 2а. Мол, за спрос не берут. А вдруг?

Конечно, сомнения были. Но с мечтой так просто расставаться не хотелось. В Центре поддержки предпринимателей рассказала о своей идее, о той огромной пользе, какую получают дети. Идея понравилась. Объяснили, что нужно для того, чтобы подать проект, помогли составить и оформить финансовый план.

Страхи не оправдались. Более того, погрузившись в составление финансового плана, в его детальную проработку, предприниматель для себя лучше поняла, что нужно делать и приняла более взвешенное решение.

– Мне помогли наперед рассчитать, сколько будет продано абонементов, как дети будут ходить, какой должна быть выручка. Сколько я смогу привлечь сотрудников, каким должна быть их оплата труда. Просчитали и при реалистичном сценарии, и при пессемистичном. Я еще и еще раз взвешивала все риски, ведь нужно было понимать, как и чем я буду отдавать кредит, который, кстати, мне дали под очень привлекательные проценты.

«Китенок» принимает малышей с 2-месячного возраста

Сегодня в «Китенке» детей принимают с 2-месячного возраста. Вместе с квалифицированными тренерами, в комфортных условиях, в теплой воде они быстро учатся плавать. Но главное – дети развиваются физически. И уже к школе этим детям не страшны никакие рюкзаки и парты. За время занятий у них укрепляется позвоночник, спинки прямые, детки гармонично сложены, имеют высокий иммунитет к заболеваниям.

Дайя Дьяченко является сертифицированным оператором СПА-бассейном, АКВАпарков. Специалист 1 категории в сфере устройства, проектирования. Считает, что ей повезло, что за 10 лет, когда она вместе с рабочими пропадала на стройках бассейнов, изучила все тонкости этого дела – от выемки грунта до момента пуска этого сложного гидротехнического сооружения. Когда же она взялась за новое для себя дело, детские бассейны, со свойственной ей скрупулезностью принялась изучать особенности грудничкового плавания. И теперь Даяй Дьяченко является членом Ассоциации грудничкового плавания, автором и преподавателем курса, как построить детский бассейн. Примерно один раз в месяц к ней приезжают директора акваклубов со всей России, чтобы узнать, как создать детский бассейн по нормам, сделать их максимально безопасным и комфортным для детей. Приезжают и из Нижневарторвска, и из Нальчика, других городов. Словом, география – самая обширная.

Дайя Дьяченко участвует во всех конференциях, форумах, которые касаются бассейнов. Ее доклады, как правило, связаны с безопасностью в бассейне. Рассказывает тем, кто только открывает бассейны о безопасной воде, комфортной среде, о том, что нужно сделать, чтобы детский бассейн соответствовал нормам САНПИНа. Чтобы вода была опасной для бактерий и вирусов и безопасной для малышей. Малыши ведь за занятие заглатывают до 150 миллилитров воды. И, конечно, вода должна соответствовать всем нормам. Должны сдаваться все анализы, должна быть программа производственного контроля. Тренеры обязаны иметь соответствующую квалификацию, глубокие знания об анатомических особенностях малыша, хорошо ориентироваться в том, какие упражнения можно делать, какие нельзя. Чтобы развитие ребенка через воду происходило максимально гармонично.

Во время занятия с будущими мамами.

Беременная женщина в воде порхает, словно бабочка

Быть предпринимателем – трудная работа. А предпринимателем-женщиной да еще и мамой троих детей? При этом младшему всего 10 месяцев. Но Дайя Дьяченко умудряется успешно сочетать эти два занятия – быть и предпринимателем, и мамой. Сама она считает, что для малышей в Белгороде сделано еще очень мало, чтобы они росли крепкими и здоровыми.

Со дня открытия нового большого бассейна прошел год. Теперь в «Китенке» могут принять не только грудничков и деток 3-4 лет, но и всех, кто хочет научиться плавать в возрасте до 12 лет. Более того, принимают и будущих мам с 14 недель беременности.

– Я сама с последней беременностью прошла эту программу, занимаясь с такими же будущими мамочками. Это непередаваемые ощущения и огромная польза. В воде ты становишься легкой, специальная гимнастика помогает избавиться от лишней жидкости, уходят отеки, нормализуется давление, разгружается позвоночник, порхаешь, словно бабочка.

Затем эти мамы уже с 2-месячными малышами возвращаются, кто занимается сам, кто с тренером. Старшие же дети отрабатывают дыхание, осваивают различные стили плавания. Появилась возможность проводить групповые занятия, по 3-4 человека. Есть куда развиваться и к чему стремиться.

Своим опытом Дайя Дьяченко готова охотно делиться. И считает, что если кто-то последует ее примеру, нужно начинать с Центра поддержки «Мой бизнес».