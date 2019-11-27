2019-11-27T13:28:09+03:00
Общество

В Белгородском госуниверситете – Дни открытых дверей!

В грядущую субботу, 30 ноября, вуз ждет в гости всех, кто выбирает успешное будущее
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет сегодня - крупнейший региональный научно-образовательный центр, член Ассоциации ведущих вузов России, член Международной ассоциации университетов, базовый вуз Университета ШОС. Это Юридический, Педагогический и Медицинский институты, Институт межкультурной коммуникации и международных отношений, Институт экономики и управления, Институт инженерных и цифровых технологий, Институт наук о Земле, Институт общественных наук и массовых коммуникаций, Институт фармации, химии и биологии; Инжиниринговый и Медицинский колледжи, а также Старооскольский филиал.

В ходе мероприятия для гостей запланировано много интересного. Сначала будет организована масштабная интерактивная презентация институтов, факультетов и студенческих объединений университета. Позже состоится встреча с ректором Олегом Полухиным, руководителями институтов, начальником Центра довузовской подготовки, ответственным секретарем приёмной комиссии. А уже после общего собрания абитуриенты смогут познакомиться со всем лично: посетить институты и факультеты, побывать на мероприятиях студенческих объединений, а также мастер-классах по выбранной профессии.

День открытых дверей начнется 30 ноября в 11.00 в Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Победы, 85).

Добро пожаловать!

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