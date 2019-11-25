Белгородские предприниматели узнают все о бизнесе

На Белгородчине пройдет масштабный форум для предпринимателей «Бизнес-взлет». Мероприятие состоится в Старом Осколе 13 декабря. Бесплатный форум пройдет в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства «Мой Бизнес». Главным событием, безусловно, станет участие в форуме российского космонавта Сергея Рязанского, который с 2014 года ведет мотивационные курсы для бизнесменов. Сам космонавт, Герой России, первый в мире ученый-командир космического корабля, который совершил 2 полета, пробыл в космосе в общей сложности 304 суток 23 часа 22 минуты и при этом совершил 4 выхода в открытый Космос, считает, что «процессы, которые идут в современном бизнесе, с которыми сталкиваются начальник, топ-менеджер, собственник компании, на самом деле точно такие же, с какими сталкивается космонавт на станции».

Сергей Рязанский уверен, что в российском бизнесе сегодня работают очень сильные люди. Их отличает терпеливость, выносливость, поскольку сложно работать в России в это меняющееся с космическими скоростями время, в условиях санкций, плавающего курса валют и прочего. Одно дело, говорит космонавт, когда человек живет в спокойных условиях, когда можно планировать стратегию на много лет вперед. Но в России таких условий нет. У нас в бизнесе выживают люди цепкие, хваткие, терпеливые способные держать удар.

Именно для таких людей и пройдет форум «Бизнес-взлет» в Старом Осколе. Принять участие в нем могут представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений и действующие предприниматели.

В программе мероприятия запланированы выступления 12 экспертов-практиков, которые расскажут о государственной поддержке предпринимательства и его развитии на территории Белгородской области. Эксперты поделятся с представителями белгородского бизнеса новыми технологиями и трендами ведения своего дела, обозначат правила построения успешного отдела продаж, на своем примере продемонстрируют личную эффективность и мотивацию успешного предпринимателя, а также откроют секреты рекламных стратегий и digital-маркетинга.

Напомним, в Белгороде заработал центр для оказания поддержки предпринимателям «Мой бизнес», в котором можно получить комплекс услуг и мер, способствующих развитию бизнеса, минуя административные барьеры. Так, к примеру, в центре «Мой бизнес» вам окажут консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, информационного сопровождения, о возможности получения кредитных и иных финансовых ресурсов.

В центре можно познакомиться с обучающими программами по вопросам развития сельхозкооперации, по иным вопросам ведении предпринимательской деятельности. Вам помогут организовать круглые столы, конференции, форумы, подготовить бизнес план. Более того, специалисты центра «Мой бизнес» знают, как создать рекламные и презентационные видео и аудио материалы, рекламные ролики, фильмы, сюжеты. И, пожалуй, главное: услуги центр предоставляет бесплатно!

Олег Колесников: "главная особенность Центра - механизм взаимодействия бизнеса и власти, бизнеса и надзорных органов, бизнеса и инфраструктур развития."

Как подчеркивает директор белгородского областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Олег Колесников, главной особенностью центра является даже не объединение на одной площадке всех видов поддержки бизнеса, а механизм взаимодействия бизнеса и власти, бизнеса и надзорных органов, бизнеса и инфраструктур развития. Олег Колесников отмечает:

– Центр «Мой бизнес» – это предпринимательский лифт, поднимаясь на котором предприниматель минует на своем пути административные барьеры, препятствующие становлению и развития своего дела.

Сегодня у предпринимателей, как с опытом, так и начинающих, есть хорошая возможность получить всестороннюю помощь. А участие в форуме «Бизнес-взлет» - это еще и уникальная возможность завязать новые знакомства, найти новых клиентов и обменяться опытом с коллегами.

Форум состоится в Старом Осколе 13 декабря по адресу: улица Ленина, 20.