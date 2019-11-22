«Ростелеком»: Бумажный документооборот уходит в прошлое

«Ростелеком» продолжает удивлять белгородцев своими новыми сервисами. На этот раз он предложил своим клиентам воспользоваться возможностями электронного документооборота. «Цифровой монтажник» - этот тот новый сервис, который снимет все проблемы с оформлением документов, обеспечит их надежное хранение. И что немаловажно – позволит сэкономить тонны бумаги.

ПУСТЬ ШУМЯТ ЛЕСА

Как отметил во время встречи с журналистами заместитель директора по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Куликов, компания стоит на страже экологии. И новый сервис позволяет слова подтвердить делом.

- Бумажный документооборот остается в прошлом, - подчеркивал Александр Куликов. – Многократно снижаются риски потери документов, их порча. К тому же экономится время на оформление договоров. Если в среднем у наших специалистов уходит 15 минут на оформление всех бумаг, то «Цифровой монтажник» позволяет ту же процедуру выполнить за 5 минут. И, конечно, мы подарим жизнь многим и многим деревьям, которые до сих пор уходили на производство бумаги.

Выгода для клиента, забота об экологии – очевидны. Немаловажен и тот факт, что абонентам «Ростелекома» не нужно больше приезжать в офис для заполнения бумаг. Электронный договор на оказание услуг монтажники оформляют сразу же на месте подключения. Следовательно – экономится время, как сотрудников компании, так и клиентов «Ростелекома».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ДВА ВАРИАНТА НА ВЫБОР КЛИЕНТА

Есть и интересные особенности у нового сервиса. Это касается электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для заключения электронного договора клиенту необходимо на мобильном устройстве монтажника подписать договор. Абонентам предлагается на выбор два варианта ЭЦП: простая электронная и графическая. Электронная подпись – это код, который направляется в SMS-сообщении на мобильный номер телефона клиента. Графическую подпись клиент ставит непосредственно на экране мобильного устройства монтажника. После подписания документ автоматически направляется как в защищенный архив компании, так и на электронную почту абонента.

Новый сервис «Цифровой монтажник» доступен, как новым, так и постоянным клиентам «Ростелекома». Тем, у кого на руках имеется бумажный договор, достаточно заявить о своем желании заключить договор в электронном виде. Процедура не обязательна, но так или иначе выгода, причем обоюдная, очевидна. Вместе с компанией, которая признана технологическим лидером в инновационных решениях во многих областях, белгородцы получают ряд преимуществ, выгод, шагая в ногу со временем и приобретая в лице «Ростелекома» надежного партнера, как в бизнесе, так и во многих сферах частной жизни.