2019-11-27T19:33:01+03:00
Звезды

Гран-При Всероссийского конкурса «Поединки хоров» завоевал хор "Радужный" Белгородской области

В Москве на сцене КЦ "Измайловский" подвели итоги IV конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров»
Ирина ТАРАСОВА
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Хор "Радужный" - обладатели Гран-При "Поединка хоров" в Москве. Фото пресс-службы Союза пенсионеров России.Хор "Радужный" - обладатели Гран-При "Поединка хоров" в Москве. Фото пресс-службы Союза пенсионеров России.
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Сегодня, 27 ноября, в Москве подвели итоги IV конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Гран-При завоевал сводный хор пенсионеров Центра культурного развития «Радужный» (Белгородская область). Также были вручены дипломы лауреатов и награды в ряде специальных номинаций. Организаторами мероприятия выступили Союз пенсионеров России и благотворительный фонд «Качество жизни» при поддержке Пенсионного фонда РФ.

На сцене КЦ «Измайловский» выступили 274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей. Сойдясь попарно в песенных дуэлях, они продемонстрировали не только вокальное мастерство, но и высочайший уровень артистизма. Варшавский ансамбль «Родник» против донецкой «Шахтарочки», астраханская «Легенда» против магаданского «Леля», «Красная гвоздика» из Марий Эла против «Радужного» из Белгородской области - пары сложились яркие, а схватка, на радость зрителям, развернулась нешуточная.

На сцене выступает белгородский коллектив из села Красное. Фото пресс-службы Союза пенсионеров России.

На сцене выступает белгородский коллектив из села Красное. Фото пресс-службы Союза пенсионеров России.

«Отрадно сознавать, что уровень исполнения, популярность конкурса, число его участников и региональный охват растут с каждым годом, – отметил председатель Союза пенсионеров России, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. – Хоровое искусство издавна было частью повседневной жизни россиян, помогало сохранению традиций и связи поколений. В наши дни оно становится не только интересной формой досуга, но и возможностью быть в центре событий, участвовать в общественной жизни. Доказательство этого – множество хоровых коллективов, появившихся в последние четыре-шесть лет. Все конкурсанты очень востребованы, постоянно выступают на местных мероприятиях, городских фестивалях, уроках патриотического воспитания в школах. Они яркий пример счастливого активного долголетия!»

Сводный хор. Фото пресс-службы Союза пенсионеров России.

Сводный хор. Фото пресс-службы Союза пенсионеров России.

Поздравляем сводный хор пенсионеров Центра культурного развития «Радужный из села Красное Красненского района с победой! А также его руководителя Валентину Борисову и аккомпаниаторов Алексея Стеблецова и Николая Ильина с высокой наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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