2019-11-15T13:17:21+03:00
Происшествия

Белгородским УФСБ за распространение наркотиков задержана гражданка Таджикистана

Женщина организовала свой «бизнес» в ряде регионов России, в том числе и в Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородским УФСБ за распространение наркотиков задержана гражданка Таджикистана.Белгородским УФСБ за распространение наркотиков задержана гражданка Таджикистана.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В результате проведенных УФСБ России по Белгородской области оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка Таджикистана М., организатор распространения наркотического средства «героин» в ряде регионов Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, в том числе и в Белгородской области.

Отметим, что в прошлом году сотрудниками УФСБ была пресечена деятельность на территории области межрегиональной этнической преступной группы, специализировавшейся на бесконтактном сбыте «тяжелых» наркотических средств.

В период с января по июнь 2018 года на стадии приготовления к сбыту героина сотрудниками регионального УФСБ были задержаны 4 гражданина Таджикистана, выполнявшие в преступной группе роль курьеров и так называемых «закладчиков». Из незаконного оборота изъято более 2 килограммов наркотиков.

В июне 2018 года сотрудники белгородского управления ФСБ при помощи столичных коллег выявили и задержали на территории Москвы гражданку Таджикистана М., которая осуществляла координацию противоправной деятельности преступной группы на территории Краснодарского края, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Курской и Белгородской областей. В ее обязанности входили подбор курьеров, их обучение и инструктаж, доставка крупных партий героина, а также аренда жилых помещений для хранения и фасовки наркотических средств.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 4 ст. 228.1 УК России (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Учитывая межрегиональный характер преступлений гражданки Таджикистана, ее уголовное дело рассматривалось Заводским районным судом Саратова. Гражданка М. признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет исправительного учреждения общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы
Сам ученый на суде рассказывал, что одной из причин убийства стало то, что молодая возлюбленная ненавидела его дочек
«Старуха-процентщица и убийство Распутина»: артист Сергей Бугаев, гостивший у доцента Соколова незадолго до расправы над студенткой, рассказал о проклятом месте
По словам приятелей, преподавателя СПбГУ караулили у подъезда, ему угрожали и слали гневные сообщения
Новости 24
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей
В Старом Осколе теперь можно бесплатно обменяться книгами
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В Белгороде выбрали лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях
В Белгороде пресекли устойчивый канал распространения наркотиков
Белгородцы могут оплатить долги за электричество без пени
Культурно-спортивная эстафета в честь Великой Победы шествует по Белгородчине
Новооскольские детские телестудии стали победителями Белгородского конкурса «Достучаться до сердец»
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
Экс-главу Белгородского района Мосгорсуд оставил под стражей
В Белгороде за мошенничество осуждены руководители предприятий железнодорожного транспорта
Где ограничен проезд в Старом Осколе
В Белгородской области участились случаи повреждения высоковольтных ЛЭП
За один день белгородские судебные приставы взыскали почти полмиллиона рублей долгов по алиментам
В селе Дорогощь Белгородской области освятили новый колокол весом 150 килограмм
ВТБ открыл счета эскроу на 20 миллиардов рублей
В Белгороде пластический спектакль «ЧеLOVEк» объединит классическую музыку и хип-хоп
В Белгородской области появится музей дерева
В Белгороде у комплекса Хоркиной перекроют железнодорожный переезд
Белгородский район может возглавить Владимир Перцев
В Белгородской области за прошедшие сутки потушили пять пожаров