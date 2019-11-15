Белгородским УФСБ за распространение наркотиков задержана гражданка Таджикистана

В результате проведенных УФСБ России по Белгородской области оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка Таджикистана М., организатор распространения наркотического средства «героин» в ряде регионов Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, в том числе и в Белгородской области.

Отметим, что в прошлом году сотрудниками УФСБ была пресечена деятельность на территории области межрегиональной этнической преступной группы, специализировавшейся на бесконтактном сбыте «тяжелых» наркотических средств.

В период с января по июнь 2018 года на стадии приготовления к сбыту героина сотрудниками регионального УФСБ были задержаны 4 гражданина Таджикистана, выполнявшие в преступной группе роль курьеров и так называемых «закладчиков». Из незаконного оборота изъято более 2 килограммов наркотиков.

В июне 2018 года сотрудники белгородского управления ФСБ при помощи столичных коллег выявили и задержали на территории Москвы гражданку Таджикистана М., которая осуществляла координацию противоправной деятельности преступной группы на территории Краснодарского края, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Курской и Белгородской областей. В ее обязанности входили подбор курьеров, их обучение и инструктаж, доставка крупных партий героина, а также аренда жилых помещений для хранения и фасовки наркотических средств.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 4 ст. 228.1 УК России (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Учитывая межрегиональный характер преступлений гражданки Таджикистана, ее уголовное дело рассматривалось Заводским районным судом Саратова. Гражданка М. признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет исправительного учреждения общего режима.