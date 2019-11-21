Белгородская область: ажиотаж вокруг получения медицинской справки

С завтрашнего дня, 22 ноября, автомобилисты всей России должны были платить за прохождение водительской комиссии в несколько раз больше. По новым правилам, которые утвердил Минздрав своим приказом, нужно сдавать два анализа: один будет выявлять признаки наркомании, другой – хронический алкоголизм. Ажиотаж, когда водители всей России двинулись на штурм наркодиспансеров, чтобы успеть получить справку по старым ценам, коснулся с Белгородской области.

В Старом Осколе, например, на сегодняшний прием в Старооскольский центр специализированной медицинской помощи и психиатрии и психиастрии-наркологии пришло 500 водителей. И всех их, заверили в наркодиспансере, приняли и выдали соответствующий документ. А уже с завтрашнего дня стоимость прохождения анализа на наркотики должна составлять 1130 рублей.

Кстати, видео розыгрыша 5 билетов на бесплатное прохождение комиссии в наркодиспансере Старого Оскола уже успело стать хитом интернета. Как сообщил телеграмм-канал «Белгород 01», на такой шаг администрация учреждения пошла из-за ажиотажа, который был вызван повышением стоимости справки для водителей.

А что же в областном центре? Как рассказал «КП» главный врач Белгородского областного наркодлиспансериа Игорь Голощапов, стоимость анализа на наличие наркотиков с завтрашнего дня увеличится почти до одной тысячи рублей (ранее стоимость составляла 360 рублей). Но если раньше анализ проводился на 4 видам наркотических веществ, то сейчас он будет развернутым – по 10 видам наркотиков. Что касается новых требований к анализу на алкоголь, то для него необходимо специальное оборудование. Оно будет приобретено областным наркодиспансером только в начале первого квартала следующего года. Пока же такой анализ можно сделать в сети лабораторий ИНВИТРО.

В свою очередь в ИНВИТРО объяснили, что анализ на наличие алкоголя их лаборатории делают, стоит эта услуга 1140 рублей. Но медицинскую справку водителю они выдать не могут по той простой причине, что такового документа у них не имеется.

Утвержденный Минзтравом новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители должен был заработать уже с завтрашнего дня. Понятно, что получить справку станет сложнее и дороже. Кстати, эксперты не сомневаются, что водители найдут способ объехать новые суровые и, скорее всего, бесполезные нововведения.

Прокомментировать создавшуюся ситуацию «КП» попросила председателя БРОО «Союза автомобилистов Белогорья Леонида Каплия. Ведь нововведение в первую очередь ударит по карману автомобилистов.

- После того, как президент сказал, что нововведение нужно вводить поэтапно и как-то с умом, Минздрав поспешил приостановить свой же приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения. Об этом стало известно всего несколько часов назад.

Но читаю, что если бы подобное нововведение не было связано с повышением оплаты, никакого бы ажиотажа не было. Более того, считаю, что оно нужное и своевременное. Но необходимо сначала думать о безопасности людей, как водителей, так и пассажиров. И это ставить во главу угла, а не повышать цены.