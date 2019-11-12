В Белгородской области мужчина обворовал и поджег ларек фаст-фуда

Инцидент произошел в поселке Ровеньки Белгородской области. В ночь с 6 на 7 ноября на улице Максима Горького загорелся ларек фаст-фуда. Фургончик и находившееся в нем оборудование огонь превратил в груду металлолома. Естественно, в негодность пришли и продукты питания. Хотя сумма ущерба, причиненного владельцам, официально еще не установлена, по предварительным подсчетам, она составила порядка 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог. В торговом киоске также обнаружили следы взлома. Вскоре местные оперативники задержали подозреваемого. По данным пресс-службы областного УМВД, 34 летний местный житель не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и наркотики.

Предварительно события разворачивались таким образом. В ночь, когда произошел пожар, мужчина возвращался домой. Был, как обычно, подшофе. По пути на глаза ему попался ларек. Решив перекусить, он залез через окно в торговый модуль, распечатал бутылку водки, которую нес с собой, и устроил застолье. Подкрепившись, мужчина забрал то, что можно было легко унести и сбыть - видеорегистратор и USB-колонки, а также выгреб разменные монеты – рублей триста. Удаляясь, он решил замести следы преступления и чиркнул спичкой. Дождавшись, когда пламя разгорится, злоумышленник скрылся. Убегая, спрятал в кустах похищенные регистратор и колонки, которые полицейские почти сразу нашли и изъяли.

Подозреваемого оперативники застали прогуливающимся по поселку в пьяном виде. Мужчину уже привлекли к ответственности за появлением в общественных местах в состоянии опьянения, отправив под административный арест. Помимо этого, ему грозят сразу две уголовные статьи. Ровенчанину инкриминируют кражу и поджог. Он рискует лишиться свободы на пять лет.