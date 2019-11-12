2019-11-12T16:18:47+03:00
Общество

В Белгороде заинтересовались биотехнологическими разработками

Очередная ярмарка новых бизнес-проектов в областном центре посвящена продовольственной сфере
Никита Пасмурный
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Очередная ярмарка новых бизнес-проектов в областном центре будет посвящена продовольственной сфере. Фото пресс-службы "Корпорация Развитие".Очередная ярмарка новых бизнес-проектов в областном центре будет посвящена продовольственной сфере. Фото пресс-службы "Корпорация Развитие".
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Ярмарка стартапов Agro&FoodTech состоится 26-27 ноября. Тематика ярмарки во многом определена планами по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». В регионе заинтересовались, в частности, биотехнологическими разработками.

Как отметил на брифинге, посвященном предстоящему событию, генеральный директор «Корпорации «Развитие» Дмитрий Алдаев, на ярмарке будет сделан упор на таких направлениях как «Биотехнологии в АПК», «Селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия», «Производство продовольствия и ветпрепаратов», «Цифровая трансформация и ресурсосбережение».

К предстоящему мероприятию уже проявили интерес крупные агрохолдинги Белгородской области.

«Нас интересуют биотехнологические разработки. Речь идет о генно-инженерных белках. Наша задача - стать лидером в области выпуска подобных ферментов и белков для рынка продуктов питания. Еще одно направление – переработка сельскохозяйственного сырья, шрота и разработка микробно-дрожжевых компонентов», - отметила руководитель подразделения по работе со стартапами и научной кооперации ГК «ЭФКО» Ольга Белоконева.

По словам основателя ассоциации бизнес-ангелов «Белые крылья» Александра Щеглова, ярмарка стартапов способствует не столько поиску инвесторов на новый проект, сколько поиску единомышленников и как результат – создание команды.

«Вопреки расхожему мнению, что инвестор в первую очередь рассматривает идею и ее перспективность, опытный игрок на этом рынке вкладывается в команду. Если он видит, что собрана сильная команда, значит, есть смысл с ними работать. В тоже время надо понимать, что в процессе реализации идея может трансформироваться, но, если команда сильная, она всегда найдет решение. Команда здесь гораздо важнее новаторства», - заметил Александр Щеглов.

Agro&FoodTech – это уже пятая ярмарка стартапов проекта StartUp:Land в этом году. Предыдущие были посвящены промышленным разработкам, проекта в области здравоохранения и кретивной экономики. Одна из победителей прошедших ярмарок - Алена Тарасенко – в октябре представила свой проект на форуме в «Сколково».

До 15 ноября команда организаторов продолжит знакомить молодых инноваторов с ярмаркой, организовывая встречи в вузах Белгорода. Затем начнется предзащита и подготовка к презентациям. Подать свою заявку можно на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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