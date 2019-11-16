«Вечные» дорожные рабочие появились в Белгородской области

Скульптурная композиция, посвященная дорожному строительству, открыта в поселке Борисовка. На ней в работе по решению извечной российской проблемы увековечены двое работников дорожной отрасли: проектировщик с теодолитом и непосредственно дорожный рабочий, а также каток-асфальтоукладчик.

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов отметил, что на сооружение этого арт-объекта не было потрачено средств из бюджета района, он подарен жителям одним из дорожных предприятий района.

Фото пресс-службы администрации Борисовского района.

Как было отмечено на открытии композиции, в этом году в Борисовском районе в дорожной отрасли было освоено около 500 миллионов рублей, это почти 50 километров заасфальтированных автомобильных дорог, скверов, дворовых площадок, сообщает пресс-служба райадминистрации.