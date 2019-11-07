Красные в городе, или Как белгородцы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции

102-годовщину Октябрьской революции Белгород все же отметил. Пусть и во второй половине дня. Но с размахом: под музыку духового оркестра, скандирование: «Красные в городе!», под красными развивающимися знаменами торжественным парадом прошли коммунисты и их сторонники.

Белгородцы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Что сторонников становится больше, а лозунги наряду с подходящими по случаю были и откровенно протестного характера, убедиться можно было воочию. Как и в том, что праздник, пусть и далекий, пусть уже и не в выходной день, не забыт. Более того, он возрождается и набирает силу.

Белгородцы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Отметим, что демонстрации, посвященные годовщине Октября, прошли по всей России. В Москве коммунисты прошли по центру от Страстного бульвара по Петровке до площади Революции. У памятника Карлу Марксу состоялся праздничный митинг москвичей и тех, кто приехал в столицу специально, чтобы отметить годовщину Октябрьской революции..

В Белгороде митинг-концерт прошел в парке Победы. Звучали приветственные речи, песня, музыка. И наряду с пожилыми, седовласыми ветеранами, среди тех, кто подпевал и скандировал приветственные лозунги, было немало и молодых, и совсем юных белгородцев.

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