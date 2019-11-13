2019-11-13T22:34:46+03:00
Общество

В Белгороде пристроили собачку Шуню, оставленную на остановке больной хозяйкой

Собачка сидела на коврике, а под ним лежала записка с просьбой помочь животному найти новых хозяев
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде пристроили собачку Шуню, оставленную на остановке больной хозяйкой. Фото: соцсети.В Белгороде пристроили собачку Шуню, оставленную на остановке больной хозяйкой. Фото: соцсети.Фото: Соцсети
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В Белгороде на остановке возле «Энергомаша» нашли собачку. Она послушно сидела на коврике, а под ним лежала записка. В записке, предположительно написанной большой пожилой женщиной, было сказано, что собачка послушная, есть все, кроме борща, супа и каши, любит сухари, сухой корм с овощами и ходит в туалет на пеленку. Хозяйка собаки сообщала также, что оставляет животное, а сама ложится на операцию.

Записка предположительно написана пожилой женщиной. Фото: соцсети. Фото: Соцсети

Записка предположительно написана пожилой женщиной. Фото: соцсети.Фото: Соцсети

Информация, которая появилась в сообществе «Черный список» ВКонтакте, распространилась по соцсетям. В сообществе «Пойдем домой» ВКонтакте сообщили, что нашлись небезразличные белгородцы, которые приютили собачку. А вот хозяйку пока найти не удалось.

Женщине, делятся белгородцы, наверняка сейчас одиноко. И если кто-то знает хозяйку собачки, просят сообщить ее контакты, а также рассказать, что Шуня попала в хорошие руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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