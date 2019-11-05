Как отменить домашнее задание:

Домашнее задание в школах давно стало интернет-мемом и темой для шуток в соцсетях и юмористических шоу. Против него, как пережитка прошлого, выступают и родители, и ученики, и сами педагоги, но большинство протестов все-таки от пап и мам, бабушек и дедушек – это отнимает и их драгоценное время и, что самое главное, нервы.

- Алло, Мария Петровна? Вы не спите?

- Да вы что, очумели, три часа ночи!!! Конечно, сплю.

- А мы вот нет – делаем домашнее задание, которое Вы задали! Спокойной ночи Вам!

Это одна из самых популярных шуток, ходящих в Интернете. Однако, кроме шуток, врачи и психологи в один голос говорят: домашнее задание вредно для здоровья детей и их социального развития.

Вред здоровью. Большие нагрузки в то время, когда ребенок должен отдыхать, приводят к нарушению сна, а также к близорукости, гастриту, хронической усталости, нарушению осанки – в общем ко всему, к чему уже педиатры относятся как к данности и даже удивляются, если этого нет у современных детей.

Тревожную статистику привел на недавнем брифинге главный внештатный детский специалист-диетолог Белгородской области Виктор Белоус. На первом месте среди заболеваний у школьников – болезни костно-мышечной системы (21,9 %), на третьем – болезни глаза и придаточного аппарата (13,2 %), на четвёртом – заболевания эндокринной системы (9 %) и только на пятом месте – врожденные аномалии развития (8,4 %).

Трата времени. После школы ученик приходит домой, он должен отдохнуть после школы, поесть, заняться домашними семейными делами, что-нибудь почитать для развития. И это, не говоря о том, что большинство современных детей занимаются в различных спортивных секция и кружках, а то и в нескольких. И когда делать домашнее задание? Перед школой – в шесть утра или на перемене?

Ненависть к учебе. Эксперты всё больше приходят к выводу, что домашнее задание не влияет на успеваемость, ни чему не учит и, самое страшное, снижает интерес к процессу обучения вообще. К тому же домашние задания берутся из учебников, которые, мягко говоря, не поспевают за современной жизнью.

Кстати, в Израиле ничего не задают на дом ученикам с первого по шестой класс, в школах Японии -школьникам начальных классов. В Канаде, Норвегии и Финляндии считают, что домашняя работа - не так обязательна и поэтому, задают её там очень редко. В Голландия уже давно нет домашнего задания. Отказались от этого и в Испании. Во многих школах Великобритании и США не задают домашних заданий.

Шаг 1. Шутка

Тему домашнего задания много раз использовали и писатели-сатирики прошлого века и КВНщики и представители юмора популярных ныне форматов. Однако не одно юмористическое выступление не получало такого развития, как выступление stand-up комика Алексея Щербакова.

Видео его монолога «О начале школьной жизни сына» моментально разошлось в родительских чатах и соцсетях, дошло оно и до губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына» – видео веселое, своеобразное, но справедливое», - написал Евгений Савченко на своей странице в «ВКонтакте».

Шаг 2. Исполнительная власть региона

Шутка, что называется, выстрелила, притом попала в «яблочко». Ведь только месяц назад на областной коллеги сферы здравоохранения представители общественности и чиновники «сошлись» в дискуссии о необходимости домашнего задания.

Заместитель председателя общественного совета при департаменте здравоохранения и социальной защиты населения региона Александр Савченко, кстати, родной брат губернатора, назвал отсутствие домашнего задания «главным условием работы доброжелательной школы».

Но вице-губернатор Наталия Зубарева считает иначе. По ее мнению, школьники обязательно должны получать домашние задания. Польза такой формы обучения в том, что она предполагает самостоятельную работу детей. Но и она признала, что нужно работать над тем, чтобы выполнение домашнего задания забирало у школьников не целый день, как часто бывает, а максимум полтора часа. Это прописано в санитарных нормах.

«Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От неё будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», - был категоричен Евгений Савченко в своём посте.

Кстати, белгородский губернатор – один из инициаторов введения школ полного цикла, где ученики делают домашние задания, вернее, самоподготовку, в школе, а не дома. Так, 1 сентября новая школа с таким распорядком дня открылась в одном из микрорайонов Белгородской агломерации. В ближайших планах – перевести на такую систему большинство школ Белгородского района.

Государственная Дума

«Поддерживаю мнение губернатора Белгородской области Евгения Савченко о частой избыточности домашних заданий школьников. К сожалению, школьники нередко перегружены учебными заданиями, которые зачастую вынуждены выполнять под контролем и при непосредственном участии родителей. Основное обучение должно проходить в школе, в учебное время. Домашние задание не только не должны быть по нагрузке сопоставимы с учебным процессом в школе, но и максимально минимизированы», - заявила координатор проекта «Новая школа», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что развитие современных технологий и цифрового образования уже сейчас позволяют свести к минимуму учебную нагрузку во внеурочное время. По ее словам, это «непременно нужно делать», чтобы домашние задания стали «незначительным дополнением к учебному процессу», и их можно было выполнять без помощи взрослых.

Как рассказала Алена Аршинова, домашнее задание станет темой обсуждения представителей партии «Единая Россия» с Министерством просвещения РФ. А пока, чтобы подготовится к этой встречи, ее участники уже получили задание на дом.