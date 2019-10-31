Бонни и Клайд по-белгородски – пара арестована за серию налетов на ювелирные магазины

В Белгородской области полицейские раскрыли серию дерзких преступлений. Первое из них произошло ночью 28 ноября 2017 года в Старом Осколе. В одном из магазинов бытовой техники сработала сигнализация. Приехав на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила, что в помещении разбито окно. С прилавков пропали шесть ноутбуков.

24 января 2018 года в один из ювелирных магазинов города ворвался мужчина в маске. Разбив на глазах сотрудницы молотком витрину, он похитил больше 80 золотых украшений и скрылся. 27 мая и 31 августа того же года в Старом Осколе и Губкине произошло еще два налета на ювелирные магазины. Теперь злоумышленник, помимо маски, вооружился еще и газовым баллончиком. Из двух торговых точек он похитил больше сотни изделий из золота.

По информации правоохранителей, общий ущерб от преступлений составил больше трех миллионов рублей. Полицейским удалось установить связь между налетами. Выяснилось, что во всех четырех случаях действовал один и тот же человек.

Выйти на него правоохранителям удалось по биологическому следу, который совпал с образцом задержанного в Ростовской области 29-летнего местного жителя, - прокомментировали в пресс-службе УМВД области.

Выяснилось, что мужчина работал не в одиночку. Вместе с предполагаемым налетчиком задержали и его спутницу, которой оказалась 31-летняя оскольчанка.

- По версии следствия, они тщательно готовились к преступлениям, по несколько дней наблюдая за режимом работы магазинов. В момент совершения хищений женщина следила за обстановкой на улице, - добавили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

Бонни и Клайд уже арестованы. Они обвиняются в краже, грабеже и двух разбоях. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.