2019-10-30T21:51:02+03:00
Общество

В Белгороде 30 инвалидов по зрению писали «Географический диктант»

В роли спикера выступил депутат областной Думы и главный коммунист региона Станислав Панов
Ирина ТАРАСОВА
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Памятное фото после "экзамена" по географии.Памятное фото после "экзамена" по географии.Фото: Никита Пасмурный
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27 октября в Белгороде в библиотеке для слепых имени Ерошенко прошел «Географический диктант». Ежегодную международную просветительскую акцию инициировало Русское географическое общество еще в 2015 году. С тех пор ее участниками стали почти 1 миллион человек. Но инвалиды по зрению в написании диктанта принимали участие впервые. Всего в библиотеке для слепых в написании диктанта при содействии медиахолдинга «Комсомольская правда» и БРО Фонда социального страхования приняло участие 30 слабовидящих людей. В роли спикера выступил депутат областной Думы, секретарь Белгородского обкома КПРФ Станислав Панов.

Все участники "Географического диктанта" получили дипломы и подарки. Фото: Никита Пасмурный

Все участники "Географического диктанта" получили дипломы и подарки.Фото: Никита Пасмурный

А вопросы-то были непростые…

Ответить участникам диктанта нужно было на 40 вопросов, которые были разделены на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня состояла из 10 вопросов и была составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая – из 30 вопросов, где требовалось применить не только эрудицию, но и образное мышление, системную логику. Вопросы были непростыми, время на обдумывание давалось не так много, словом, самые суровые условия, как на самом настоящем экзамене.

Но когда встречались вопросы, которые касались Белгородчины и соседних регионов, отвечать было легко. Так, например, на вопрос: «Какой населенный пункт, по одной из версий, обязан своим названием большим залежам мела?» (варианты ответов: А) Белгород; Б) Камень-на-Оби; В) Большой Камень; Г) Старое Мелково), ни у кого даже сомнения не вызвал правильный ответ. Как и ответ на вопрос, какая река служит основным источником водопользования для Нововоронежской АЭС?

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»…

Когда прозвучал вопрос: «В каком море приняли последний бой легендарный крейсер и канонерка «Кореец»? (варианты ответов: А) Белое; Б) Красное; В) Чёрное; Г) Жёлтое), а затем ведущий процитировал известные строки «Наверх, вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает… Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает», кто-то из участников диктанта предложил спеть эту песню всем вместе после окончания диктанта...

Забегая наперед отметим, с песней не сложилось, все же серьезное мероприятие. А вот для памятного фото на крыльце библиотеки все участники, спикер, волонтеры, работники библиотеки позировали с большим удовольствием.

География в вагоне поезда

Просветительская акция, кроме Белгородской библиотеки для слепых, охватила 293 площадки России. Диктант писали и в зарубежных странах. В акции приняли участие библиотеки для инвалидов по зрению Архангельской, Владимирской, Костромской, Новосибирской и Тверской областей, республик Коми и Чувашии.

В Белгородском регионе в написании диктанта приняло участие 3775 человек. Его писали на 53 площадках: в университетах, школах, в войсковых частях и даже… в вагоне поезда. Такую идею придумали и осуществили, объединив усилия, Белгородское региональное отделение РГО и РЖД. Пассажирам, кстати, очень понравилось. Так что устроители «вагонного» диктанта надеются, что это станет доброй традицией и поучаствовать в интеллектуальном соревновании, приобщиться к увлекательному миру географии смогут пассажиры, путешествующие по железной дороге.

Инвалиды по зрению узнали много нового о госуслугах ФСС

В международной просветительской акции также приняли участие специалисты Фонда социального страхования. Все инвалиды по зрению имели возможность познакомиться с буклетами, предоставленными фондом. А заместитель управляющего Белгородского регионального отделения ФСС РФ Елена Любава рассказал участникам о том, какие госуслуги фонда могут получить белгородцы.

- Инвалиды имеют право на бесплатное получение технических средств за счет средств федерального бюджета. О том, какие технические средства можно получить, предусмотрена ли компенсация за самостоятельное их приобретение и как ее получить, мы подробно информируем каждого, кто к нам обращается. Обращаем внимание, что подать заявление на получение госуслуг, которые предоставляет Фонд, можно через портал государственных услуг, а буклет, который вы получили, поможет вам и вашим близким разобраться, как это сделать, не выходя из дома, - рассказывала Елена Михайловна, обращаясь к участникам просветительской акции.

По труду - и честь. Фото: Никита Пасмурный

По труду - и честь.Фото: Никита Пасмурный

Не так оказалось просто справиться с заданием

Инвалид по зрению Анастасия Воргуль, участвующая в написании диктанта, с детства дружит с Белгородской библиотекой для слепых.

- В школе для слепых в Валуйках, помню, мы пользовались книгами, которые присылали нам из Белгорода. Спустя много лет, когда я переехала в областной центр, подружилась со всеми его работниками. Такие милые женщины, внимательные. Каждую неделю здесь проходит какое-то мероприятие для нас. А вот сегодня отвечая на вопросы, столкнулась с определенными трудностями. Люблю географию с детства, хотела проверить себя. И знаете – получилось. Не уверена, что все ответы у меня правильны, но зато есть к чему стремиться, что познавать…

Все участники акции получили дипломы участников написания диктанта и сладкие подарки от спикера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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