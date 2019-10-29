Праправнучка Льва Толстого Фекла: «У романа «Анна Каренина» мог быть совсем другой конец и название»

Выставка «Анна Каренина. Режиссер – Лева Толстой», которая открылась в Белгородском государственном литературном музее, не случайно имеет такое название. Почему? Об этом первым посетителям на открытии выставки рассказала праправнучка всемирно известного писателя Фекла Толстая. Выставка, где представлены рукописи Толстого, знакомят с «творческой кухней» Льва Николаевича, с тем, насколько скрупулезно он работал над каждой страницей романа толщиной в кирпич. Белгородцы, которые побывают на выставке, смогут заглянуть в тот особый мир Толстого, проследить, как создавался образ героев романа «Анна Каренина». Узнают и о том, что сам роман мог носить название «Молодец баба», а главную героиню, оказывается, Толстой топил в Неве. И что классическое окончание романа, когда Анна бросается под поезд, был придуман писателем незадолго до его отправки в печать.

Плешивый Вронский и Анна с пушкинскими арабскими завитками

Никто не знает таких героев Толстого, как Анастасия Гагина и Алексей Гагин. Но всем известны имена Анны и Алексея Карениных. И Вронский тоже не сразу стал Вронским, он мог быть Иваном Балашовым – плешивым субъектом со здоровенными зубами в начале написания романа. Но читатели всего мира знают его красавцем-брюнетом, каким Вронский предстал перед ними со страниц, тщательно выписанных Толстым.

Константин Курганский - начальник управления культуры Белгородской области перед открытием выставки.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Образом Анны Карениной, как и началом романа Лев Толстой обязан… Александру Пушкину. Познакомившись с дочерью Пушкина Марией Гаргун, Толстой был поражен ее арабскими завитками волос, легкой походкой. Именно эту походку мы встречает у героини «Анны Карениной». А начало романа было придумано…

На выставке можно увидеть, как кропотливо, слой за слоем Толстой редактировал страницы романа.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выставка Феклой Толстой была создана специально для Белгородского литературного музея

Впрочем, не стоит раскрывать все секреты кухни Толстого, тем более, что у белгородцев есть прекрасная возможность узнать о них, побывав на выставке в Литературном музее.

— Открытие выставки в Белгороде – долгожданный проект, говорила праправнучка писателя. – Его история уходит корнями в 2012-2013 годы, когда мы только задумывались над работой с черновиками Льва Николаевича. Сами рукописи писателя хранятся в Государственном музее Толстого в стальной комнате-сейфе с толстыми железными стенами. Это здание было построено еще купцом Морозовым, который хранил в нем свою коллекцию импрессионистов и драгоценности жены.

В наши дни это здание относится к охраняемым объектам наследия ЮНЕСКО, бумаги исторической ценности оттуда вывозить нельзя. Но именно этим выставка в Белгороде и уникальна. Она была создана специально для Белгородского государственного литературного музея и ее нигде еще не выставляли.

Надеюсь, что с помощью привезенных экспонатов, каждый из них уникальный в своем роде, нам удалось показать, как рождался знаменитый роман Льва Николаевича, приоткрыть какие-то секреты его творчества.

Первые посетители уникальной выставки в Литературном музее.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выставка «Анна Каренина». Режиссер – Лев Толстой», организованная при финансовой поддержке Белгородского фонда развития региона, продлится в музее до 30 января 2020 года.