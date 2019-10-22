2019-10-22T16:04:55+03:00
Общество

«Драчки-Задирачки из Казачки» стали призером регионального этапа Russian Event Awards

В номинации «Лучшая идея туристического события» третье место было присуждено игровому проекту Грайворонского района Белгородской области
Никита Пасмурный
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Фото пресс-службы администрации Грайворонского района.Фото пресс-службы администрации Грайворонского района.
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На I Российском фестивале локальных культурных брендов «Живое наследие», прошедшем на площадке Общественной Палаты РФ, были подведены итоги регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма среди четырех федеральных округов России. В номинации «Лучшая идея туристического события» третье место было присуждено игровому проекту Грайворонского района «Драчки-Задирачки из Казачки».

Фото пресс-службы администрации Грайворонского района.

Фото пресс-службы администрации Грайворонского района.

Как сообщили в оргкомитете премии, в этом году для участия в региональном конкурсе Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов было заявлено 260 проектов из 33 регионов России.

От Белгородской области второе место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра», завоевал фестиваль «Фомина Яишня» из Нового Оскола. Кроме того, парк регионального значения «Ключи» Прохоровского района занял третье место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

Все три проекта примут участие в финале Всероссийской премии, церемония которой пройдет 15-17 ноября в городе Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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