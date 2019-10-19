Белгорордцы выбрали «народного участкового»

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда» уже в 9-й раз. За почетное звание борются сотрудники полиции со всей страны.

В первом этапе участвовали по два сотрудника от каждого района области. Лучший из них прошел во второй тур и продолжил борьбу за звание лучшего «Анискина» Белгородчины. Победителем второго этапа по результатам онлайн-голосования стал старший лейтенант полиции Иван Гимонов. Его поддержали 4585 человек. Теперь он представит регион в финале Всероссийского конкурса.

Иван Анатольевич Гимонов окончил Белгородский юридический институт МВД России. В ноябре 2015 года, после службы в армии, он пришел в органы внутренних дел. Сейчас работает в отделе полиции №1 УМВД России по г. Белгороду. Старший лейтенант отвечает за спокойное проживание более трех тысяч человек. На обслуживаемой им территории помимо жилых домов есть и несколько медицинских учреждений.

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

От участкового уполномоченного зависит правопорядок на участке. В обязанности Ивана Гимонова входят рассмотрение заявлений и обращений граждан, обходы квартир и профилактические беседы с жителями, выявление и пресечение преступлений и правонарушений.

По словам Ивана, он с детства мечтал носить форму и всегда с уважением относился к профессии полицейского. Главными качествами любого участкового, он считает трудолюбие, настойчивость и профессиональную грамотность. А еще очень важно уметь общаться с людьми, к каждому найти особый подход. Ведь иногда нужно выступить и в качестве семейного психолога, и разругавшихся соседей помирить.

- Чем старше я становился, тем больше утверждался в мысли, что хочу заниматься в жизни чем-то действительно значимым и полезным, поэтому и решил поступить на службу в органы внутренних дел, - говорит старший лейтенант. - Работа научила меня тому, что всегда нужно быть внимательным к людям. Никогда нельзя оставлять человека наедине с его проблемами. Наше предназначение и состоит в том, чтобы успеть предотвратить беду, вовремя прийти на помощь.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

РАБОТА БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Несмотря на относительно недолгий срок службы в полиции, в копилке Ивана Гимонова десятки пресеченных административных правонарушений. Только в этом году с его участием раскрыто 17 преступлений: мошенничества, наркотики, кражи, умышленное причинение вреда здоровью. И каждый случай – это кропотливая работа без права на ошибку.

Поэтому участковый большое внимание уделяет профилактической работе и регулярно проводит с жителями своего участка разъяснительные беседы. А граждане, в свою очередь, положительно отзываются о правоохранителе, отмечая его неравнодушное отношению к делу, и готовы оказать посильную помощь в работе.

- Самые надежные помощники участкового уполномоченного – неравнодушные люди. Очень важно заручиться доверием и поддержкой граждан. Только общими усилиями мы можем добиться того, чтобы на наших улицах было спокойно, - отмечает Иван Гимонов. - Возможность участвовать во Всероссийском конкурсе и представлять регион в финале – не только большая честь, но и ответственность. Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие всех тех людей, которые меня поддерживают и болеют за меня.

Напомним, финальный этап конкурса "Народный участковый" пройдет с 1 по 10 ноября. Поддержать Ивана Гимонова своим голосом белгородцы смогут на сайте "КП".