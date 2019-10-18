Мухоудеровка из Белгородской области претендует на звание самого веселого села России

Село Мухоудеровка Алексеевского района Белгородской области попало в первый раунд голосования авторитетного интернет-проекта Tutu.ru В первом раунде конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием» помимо этого села, участвовали такие населенные пункты, как Большие Хомяки (Брянская область), Добрые пчелы (Рязанская область), Солдатская духовка (Тамбовская область), Большие угоны (Курская область). На сегодняшний день определились лидеры в шести раундах. Это: Мошонки (Калужская область); Палево (Сахалинская область); Бухалово (Ярославская область); Свиногорье (Республика Татарстан); Хохотуй (Забайкальский край». 19 октября станет известен лидер седьмого раунда.

Всего же в соревновании участвует 100 населенных пунктов из всех субъектов Российской Федерации. На каждом этапе голосования встречаются 10 сел, а победители каждого встретятся в финальном голосовании. И тогда – кто знает, может Мухоудеровке повезет больше всех?

В названии села Мухоудеровка слились имена двух ранее отдельных селений — Муховки на правом берегу реки Тихой Сосны и Удеревки — на левом берегу. Помимо своего прикольного названия это село известно как место жительства русского писателя, поэта, публициста и мыслителя Николая Станкевича. В 1990 году здесь открыли его музей. Также в Мухоудеровке ежегодно проходит областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад».

Конкурс «Российский населенный пункт с самым веселым названием» был впервые проведен в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 населенных пунктов. В тройку лидеров вошли Чуваки, Мошонки и Варварина Гайка. Победа досталась деревне Чуваки (Пермский край). Теперь на въезде в эту деревню красуется памятный знак, а жители получили памятный кубок.