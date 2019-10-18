2019-10-18T13:36:57+03:00
Происшествия

Полицейские не допустили распространения на территории Белгородской области крупной партии амфетамина

На съемной квартире закладчика изъяли больше ста свертков и хранившееся россыпью наркотическое средство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В УМВД России по Белгородской области сообщили о задержании еще одного закладчика. По предварительным данным, 28-летний житель региона планировал сбыть крупную партию амфетамина. Криминальный заработок он нашел в сети Интернет и там же поддерживал связь с куратором. Забрав в условленном месте наркотики, он должен был разложить их по тайникам, но не успел – оперативники сработали на опережение.

Наркополицейские Белгородского района во взаимодействии с инспекторами ГИБДД задержали злоумышленника в поселке Таврово. Он находился за рулем и по внешним признакам был в состоянии опьянения. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. При личном досмотре водитель выдал правоохранителям сверток с гашишем, заверив, что в машине больше нет ничего запрещенного. Однако в автомобиле полицейские обнаружили рюкзак, в котором было 0,32 грамма амфетамина. Следственно-оперативная группа отправилась в квартиру, который мужчина арендовал в Белгороде.

- По месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили наркотическое средство, частично расфасованное и приготовленное к сбыту. Правоохранители изъяли более 100 свертков, а также хранившееся россыпью наркотическое средство. Общая масса амфетамина составила больше 150 граммов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за хранение и покушение на сбыт наркотиков. Ему грозит длительное лишение свободы. Помимо этого, инспекторы ГИБДД выписали ему административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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