2019-10-17T19:38:45+03:00
Происшествия

В Белгороде полицейские задержали мать найденного возле мусорного бака младенца

Следственный комитет уже предъявил женщине обвинение в убийстве новорожденного
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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По подозрению в причастности к гибели новорожденного задержана 33-летняя жительница Белгородской области.По подозрению в причастности к гибели новорожденного задержана 33-летняя жительница Белгородской области.Фото: "КП" Архив
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Напомним, утром 10 октября во дворе дома, расположенного на улице Садовая города Белгорода, дворник обнаружил тело младенца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что причиной смерти новорожденного мальчика стала асфиксия. 17 октября стало известно о задержании матери младенца.

Сотрудниками полиции была проведена масштабная работа, направленная на раскрытие преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы. По подозрению в причастности к гибели новорожденного задержана 33-летняя жительница региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. По предварительным данным поздно вечером 7 октября женщина у себя дома родила доношенного жизнеспособного мальчика.

- По версии следствия, не поставив близких в известность, она решила убить младенца из-за тяжелого материального положения, так как в семье уже есть двое детей. Тело новорожденного она спрятала в пакете на балконе, а когда вечером 9 октября шла забирать детей из садика, выбросила пакет около мусорного бака, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 106-й статье Уголовного кодекса – Убийство матерью новорожденного ребенка. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемой под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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