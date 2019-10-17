В Белгороде полицейские задержали мать найденного возле мусорного бака младенца
Напомним, утром 10 октября во дворе дома, расположенного на улице Садовая города Белгорода, дворник обнаружил тело младенца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что причиной смерти новорожденного мальчика стала асфиксия. 17 октября стало известно о задержании матери младенца.
Сотрудниками полиции была проведена масштабная работа, направленная на раскрытие преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы. По подозрению в причастности к гибели новорожденного задержана 33-летняя жительница региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. По предварительным данным поздно вечером 7 октября женщина у себя дома родила доношенного жизнеспособного мальчика.
- По версии следствия, не поставив близких в известность, она решила убить младенца из-за тяжелого материального положения, так как в семье уже есть двое детей. Тело новорожденного она спрятала в пакете на балконе, а когда вечером 9 октября шла забирать детей из садика, выбросила пакет около мусорного бака, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.
Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 106-й статье Уголовного кодекса – Убийство матерью новорожденного ребенка. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемой под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU