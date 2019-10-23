Новый комплекс для перегрузки цемента открылся в Белгороде

Комплекс по перегрузке и фасовке цемента территории грузового двора железнодорожной станции Белгород будет ежемесячно принимать от 7 до 10 тысяч тонн цемента. Он отвечает всем экологическим требованиям, а в его работе используются современные технологии и оборудование.

Фото пресс-службы ЮВЖД.

Как отметил на открытии комплекса начальника ЮВЖД Сергей Задорин, этот проект является пилотным, и при успешной реализации он получит распространение и на другие отрасли.

На новом объекте цемент перегружается из вагонов в специальные установки, емкостью свыше 800 тонн, а из них – в специализированный автомобильный транспорт и отправляется по назначению. Часть цемента упаковывается в эластичные контейнеры для хранения на территории грузового двора перед отправкой потребителям, сообщает пресс-служба ЮВЖД.

Фото пресс-службы ЮВЖД.

Заместитель губернатора Белгородской области Евгений Глаголев выразил уверенность, что подобные комплексы позволят сократить использование большегрузного автотранспорта в регионе, что позитивно скажется на состоянии дорог.