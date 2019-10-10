2019-10-10T14:06:00+03:00
Общество

Жениться по-русски будут в Валуйском городском округе

Уже проведено 7 выездных регистраций с народными свадебными обрядами и 7 выездных свадебных фотосессий
Ирина ТАРАСОВА
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Жениться по-русски. Фото пресс-службы Валуйского городского округа.Жениться по-русски. Фото пресс-службы Валуйского городского округа.
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Цель проекта «Возрождение свадебных традиций и обрядов на территории рекреационного комплекса «Чистый ключ» села Солоти - возрождение исконно русских традиций проведения свадебных обрядов. С момента открытия проекта проведено 7 выездных регистраций со свадебными обрядами и организованно 7 выездных свадебных фотосессий. Для того, чтобы воплотить идею «женитьбся-порусски», творческими коллективами Колосковского, Лавинского, Посоховского, Тулянского, Солотянского Домов культуры и села Шелаево проведена большая работа по изучению старинных свадебных обрядов, свойственных для их территорий.

Начинали с того, сообщает пресс-служба Валуйского городского округа, что расчистили от растительной поросли территорию рекреационного комплекса «Чистый ключ» села Солоти для проведения выездных регистраций площадью 100 квадратных метров. Творческими коллективами управления культуры Валуйского городского округа были изучены 5 старинных свадебных обрядов и разработаны сценарии, которые издавна проводили на территории Колосковской, Солотянской и Шелаевской администрации.

Фото пресс-службы Валуйского городского округа.

Фото пресс-службы Валуйского городского округа.

Мастера Дома ремесел «Дворец культуры и спорта» пошили костюмы для свадебных обрядов и изготовили сувениры для молодоженов. Торжественные регистрации со свадебными обрядами проходят на территории рекреационного комплекса «Чистый ключ» села Солоти, где воссоздана историческая бытность здешних мест в виде домиков-мазанок с деревенским убранством давно прошедших лет. За деревянным покосившимся забором можно поваляться в стогу сена и провести эксклюзивную свадебную фотосессию.

Молодые наряжаются в народные костюмы, затем под звуки баяна и величальных песен проводится свадебный обряд, выбранный ими, далее следует современная церемония регистрации брака в условиях местного колорита. Завершается обрядовая свадьба проведением мастер-класса с участием молодых в изготовлении своего первого семейного оберега - изготовление кукол «Неразлучников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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