Белгород стал заключительным местом проведения региональной части форума «Сообщество» по теме «Доступное жилье». Серия региональных форумов Общественной палаты в этом году прошли в Махачкале, Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске и Мичуринске. Итоговый форум «Сообщество» пройдёт 31 октября — 1 ноября в Москве.

Общественная палата России знакомится с опытом жилищного строительства Белгородской области.Фото: Никита Пасмурный

Заседание регионального форума запланировано на 9 октября, а накануне его участники посетили несколько объектов многоэтажного и индивидуального жилищного строительства в Белгородском районе. Гости отметили, что в регионе такие районы развиваются вместе с инфраструктурой.

«У нас была практика «Жилье для многодетных семей», когда участки давали на выселках, в чистом поле, куда добраться-то было невозможно, не то что там жить, водить ребенка в детский сад или школу. В Белгороде же такого нет, они обустраивают территории комплексно, переходят на методы и индустриального малоэтажного строительства. То есть дома по одному проекту. Соответственно, все затраты на оформление, разработку проекта снижаются», — отметила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева.

Общественная палата России знакомится с опытом жилищного строительства Белгородской области.Фото: Никита Пасмурный

Представитель общественных организаций России начали знакомство с посещения жилого комплекса «Новая жизнь». Основная идея проекта, стартовавшего в феврале 2017 года, обеспечить доступным жильем на льготных условиях специалистов и их семьи Белгородской области.

В том же году было начато строительство микрорайона в Юго-Западном микрорайоне Белгорода. В 2018 году 600 семей – участников проекта получили ключи от собственных квартир. А в этом году здесь открылась начальная школа – детский сад № 26 «Акварель» на 400 мест. В микрорайоне идет строительство второй очереди жилья, сюда проложены маршруты двух городских автобусов и городского поезда.

Осмотрели участники форума и микрорайон ИЖС «Новая жизнь» - «Дубровка», строительство которого идет рядом с микрорайоном «Улитка». Это будут индивидуальные дома площадью 70, 90 и 120 квадратных метров. Стоимость одного «квадрата» - 43 000 рублей, на условии внесения первоначального взноса в размере 10-20% и оформление оставшейся суммы на условиях ипотечного кредитования.

«Неслучайно наш форум проходит в Белгородской области. Это один из немногих регионов, где проводится последовательная, внятная и эффективная жилищная политика. Руководство области в свое время не боялось брать на себя ответственность; действовать не совсем так, как заставляли федеральные власти – я знаю, что одно время за такие своевольные решения губернатора сильно критиковали. Сейчас результаты доказывают его правоту. На примере «Новой жизни» можно сказать, что это не только голые квадратные метры, это качественная городская среда», - подчеркнула Светлана Разворотнева.