В Белгороде завершился III региональный книжный фестиваль «Белогорье»

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в минувшие выходные проходил III региональный книжный фестиваль «Белогорье». Фестиваль состоялся во всех смыслах этого слова, собрав воедино читателей и писателей, издателей, библиотекарей и продавцов-консультантов. Пожилых людей, убеленных сединами и совсем юных. Объединило всех одно – огромная любовь к слову, книге, которая и в наш век информационных технологий находит свой путь к сердцам. И также дорога, как и многие-многие годы назад.

В фестивале принимала участие и детская библиотека Лиханова. О теме выставки «Оставляю свой автограф…» рассказала главный библиотекарь Наталья Быкадорова.

- Мы собрали уже более пятисот автографов писателей, среди которых есть абсолютно уникальные. А начало всему положил один из наших авторов, который так и написал: «Оставляю свой автограф». Чем не название? – говорила Наталья Кимовна.

За дни выставки коллекция автографов библиотеки пополнилась. Так, две своих книги с автографом автора подарила детской библиотеке белгородская писательница Лана Яснова.

Момент торжественной церемонии награждения.Фото: Ирина ТАРАСОВА

В центральной научной библиотеке прошла торжественная церемония награждения. Также все три дня фестиваля различные мероприятия проходили и в Белгородском государственном институте искусств и культуры, детских библиотеках области, Пушкинской библиотеке-музее, научной библиотеке НИУ «БелГУ», государственном историко-краеведческом музее. В научной библиотеке проводились мастер-классы по изготовлению книжных закладок и другие, в которых приняли участие, как дети, так и взрослые. Студенты и библиотекари смогли встретиться с московским гостем - Алексеем Варламовым. Ректор Литературного института имени Максима Горького, доктор филологических наук, профессор МГУЮ писатель, автор литературных биографий Александра Грина, Михаила Пришвина, Василия Шукшина и других российских писателей, которые вышли в серии ЖЗЛ, два часа общался со своими белгородскими почитателями.

Трогательные мимы дарили свою любовь всем гостям фестиваля.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Завершился фестиваль в органном зале Белгородской государственной филармонии, где прошел музыкально-поэтический концерт Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.