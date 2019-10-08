2019-10-08T10:24:35+03:00
Происшествия

Белгородский Следком возбудил уголовное дело по факту гибели в ДТП трех человек

Водителю, сбившему мать с двумя детьми, грозит до пятнадцати лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.
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Напомним, жуткое ДТП произошло 7 октября в шестом часу вечера «РоссошьСтаробельск – Лозная» вблизи хутора Клиновый Ровеньского района Белгородской области. По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил 38-летнюю женщину с двумя детьми. Местная жительница и ее 12-летний сынишка ехали на велосипедах. Мать при этом везла 10-летнюю дочку. Все трое погибли на месте происшествия. Автомобилист скрылся, но был задержан по горячим следам. Правоохранители также обнаружили машину, на которой было совершено ДТП с характерными повреждениями. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление в нетрезвом виде. Водительских прав у мужчины не было.

фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

По факту гибели женщины и двух детей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Предполагаемому виновнику трагедии грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что подозреваемый задержан. Вероятно, в ближайшее время будет решен вопрос о заключении его на период следствия под стражу. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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