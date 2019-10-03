Сегодня, 3 октября, в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось открытие III регионального книжного фестиваля «Белогорье». В фойе библиотеки развернулась книжно-журнальная выставка-ярмарка. Ее участники – издательства, книжные магазины, издательские центры государственных и муниципальных библиотек Белгородской области .В течение трех дней белгородцы смогут побывать на книжно-журнальных выставках-ярмарках, мастер-классах, встречах с писателями Белгородчины и Москвы, принять участие в интеллектуальных играх и экскурсиях-семинарах.

В регионе стартовал III региональный книжный фестиваль «Белогорье».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Благословил открытие III регионального книжного фестиваля «Белогорье» митрополит Белгородский и Старооскольский Ириней.

Состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Лучшая краеведческая книга, «Читательская экспертиза». В церемонии открытия фестиваля приняли участие коллектив «Творческая мозаика» Дома детского творчества Валуйского городского округа и фольклорный ансамбль «Ладовицы» Белгородского государственного музея народной культуры.

Все три дня белгородцев и гостей города ожидает яркая, насыщенная программа фестиваля. Так, Белгородская государственная детская библиотека Лиханова представила книжно-иллюстративную выставку «Оставляю свою автограф…» и выставку открыток с видами Белгорода начала XX века белгородского издателя Александра Вейнбаума, а также открыток с видами города, изданных с 1968 по 1993 год и полученных в дар от учителя-краеведа Владимира Колесникова. Белгородская государственная специальная библиотека для слепых – уникальные издания, в том числе и контактные резные иконы.

В течение трех дней в научной библиотеке пройдут различные мастер-классы, в том числе «Историческое макетирование» по изготовлению макетов Белгородской крепости, выставка-ярмарка кулинарных и кондитерских изделий на книжную тематику, встречи с писателями Белгородчины и гостями из Москвы.

В рамках фестиваля пройдут мероприятия в Белгородском государственном институте искусств и культуры, детских библиотеках области, Пушкинской библиотеке-музее, научной библиотеке НИУ "БелГУ", государственном историко-краеведческом музее и на других площадках региона.

Завершит III книжный фестиваль «Белогорье» музыкально-поэтический концерт Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, который состоится 5 октября в органном зале Белгородской государственной филармонии.