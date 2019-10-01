2019-10-01T15:32:34+03:00
Общество

Молодые белгородцы могут стать пограничниками

В регионе на постоянной основе идет прием заявлений для поступления в образовательные организации ФСБ России ведомственного профиля
Ирина ТАРАСОВА
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Молодые белгородцы могут стать пограничниками.Молодые белгородцы могут стать пограничниками.
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Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Профессия офицера-пограничника романтическая, героическая и особо почетная. Она требует от человека полной самоотдачи, всегда быть в полной готовности, а при необходимости с оружием встать на защиту Родины. В Белгородской и Воронежской областях на постоянной основе идет прием заявлений для поступления в образовательные организации ФСБ России ведомственного профиля (высшего и среднего профессионального образования).

Учебные заведения находятся в городах: Москве, Голицыно (Московская область), Калининграде, Кургане, Нижнем Новгороде, Анапе, Ставрополье, Хабаровске и Орле.

Все учебные заведений оснащены развитой базой для подготовки высокопрофессиональных специалистов на современном уровне развития науки и техники. В течение всего периода обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, получая при этом денежное содержание. За время обучения предоставляются ежегодно два каникулярных отпуска.

Для поступления в учебные заведения отбираются юноши в возрасте от 16 до 22 лет включительно, отслужившие службу по призыву – до 24 лет, с образованием не ниже среднего.

Более подробная информация размещена на сайте www.fsb.ru в разделе «Справочная информация. Служба и учеба».

Белгородцы, который хотят связать свою жизнь с военной службой, могут обратиться по указанным адресам, ближайшим к месту жительства:

- город Белгород, ул. Вокзальная, дом 1 (здание железнодорожного вокзала), ул. Богдана Хмельницкого, дом 166 (здание аэропорта);

- Белгородская область, город Валуйки, ул. Октябрьская, дом 15;

- Белгородская область, город Грайворон, ул. Свердлова, дом 9;

- Белгородская область, город Шебекино, ул. Московская, дом 21;

- Белгородская область, пгт Октябрьский, ул. Привокзальная, дом 6;

- город Воронеж, Рамонский район (здание аэропорта, сотрудники ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям);

- Воронежская область, рп Кантемировка, ул. Шевченко, дом 114.

- город Липецк, ул. Район Аэропорта дом 1 (здание аэропорта, сотрудники ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям).

Сотрудники помогут определиться с выбором специальности и учебного заведения, ответят на все интересующие вопросы. Контактный телефон (4722) 50-85-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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