На книжном фестивале «Белогорье» подведение итоги конкурсов среди лучших изданий проходило в особой атмосфере праздника

На III региональном книжном фестивале "Белогорье", который в эти дни проходит в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, подвели итоги конкурсов среди лучших изданий, проводимых в регионе. Забавные мимы, книги-великаны и многое другое привлекало внимание пришедших на фестиваль в научную библиотеку. Награждение победителей проходило в особой, теплой атмосфере. В номинации «Лучшее библиотечное издание» победителем назван Набор открыток «Природы белгородской вдохновенье» в произведениях белгородских художников и поэтов. Диплом во время торжественной церемонии был вручен директору Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Надежде Рожковой.

Диплом за серию открыток "Природы белгородской вдохновенье" вручили директору научной библиотеки Надежде Рожковой.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Победителем областного конкурса «Лучшая книга Белгородчины» в номинации «Лучшее литературно-художественное издание» признан трехтомник поэзии: «Вечные истоки», «Те самые слова», «Честные истоки». Председатель регионального отделения Союза писателей России Владимир Молчанов получил заслуженную награду.

Лучшие изданий представили девушки Дома творчества Валуек. Фото Ольги Немыхиной.

Во время фестиваля коллектив Валуйского Дома детского творчества представил книги-победители в своей особой манере: девушки вышли в народных костюмах, держа книги. Центральное место занял отрывной календарь «65 лет Белгородской области», который признан победителем в номинации «Лучшее общественно-политическое издание». Начальнику управления по делам архивов Белгородской области Павлу Субботину и специалисту Белгородской областной типографии Анне Захаровой были вручены дипломы за художественное исполнение издания.

В номинации «Лучшее мемуарно-биографическое издание» победителям стали два издания: «Священномученик Никодим, епископ Белгородский: жизнь, трагическая гибель, обретение мощей», автор Павел Субботин, и биографический труд «Свое суждение имел: жизнеописание Александра Васильевича Никитенко», автор Анатолий Кряженков.

В других номинациях победителями названы «Географический атлас Белгородской области: природа, общество, хозяйство», альбом «Живопись» члена Союза художников России Виктора Ковалева.

В номинации «Лучшее историко-документальное издание» победителем признан научно-исторический труд «Курская Битва (5 июля–23 августа 1943 г.) К 75-летию подвига советских солдат и тружеников тыла». В этой же номинации есть еще один победитель – это краеведческий сборник «Фамилии и имена Оскольского края», автор историк-краевед, почетный гражданин Старого Оскола Анатолий Никулов. Диплом за художественное оформление этого издания был вручен главному редактору издательства «РОСА-31» Ольге Филипповой.

Также лауреатами областного конкурса стали: региональная книжная серия «Города и села Белогорья»; «Литературно-патриотический альманах Пересвет»; альбом «Акварель, гуашь, пастель, рисунок, живопись»; документально-художественное издание «И помнит мир спасенный…» Дипломом за художественное оформление издания «И помнит мир спасенный…» был награжден директор издательства «Константа» Константин Лахнов.

Гости книжного фестиваля "Белогорье". Фото Ольги Немыхиной.

Более трех тысяч человек приняло участие в голосовании при подведении еще одного конкурса. Для этого во всех общедоступных библиотеках была оформлена книжная выставка «Читательская экспертиза». В конкурсе победителями стали 5 изданий, получившие наибольшее количество голосов. В пятерку победителей вошла научно-популярная серия «Знаменитые земляки», сборник «Они – живые» издательского дома «Мир Белогорья», а также сборник рассказов и очерков «Государева земля» борисовского писателя ПетраМальцева, книга «Великие первопроходцы» краеведов Бориса и Александра Осыковых, и книга «Ватутин: связь времен» Василия Журахова и Александра Кавылина.