«Открытие» принял участие в выпуске облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Банк выступил одним из организаторов выпуска. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 – 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 миллиардов рублей до 21-го. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.

- Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели, - отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

- Кредитное качество АО «СУЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала, — прокомментировал руководитель DCM ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Денис Тулинов.