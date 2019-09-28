2019-09-30T11:16:19+03:00
Экономика

«Открытие» принял участие в выпуске облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций компании серии 001Р-03R объемом 21 миллиард рублей состоялось на Московской бирже
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Банк выступил одним из организаторов выпуска. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 – 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 миллиардов рублей до 21-го. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.

- Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели, - отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

- Кредитное качество АО «СУЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала, — прокомментировал руководитель DCM ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Денис Тулинов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мам, пришли денег на этот номер. Потом объясню!»
Звонят от имени детей или внуков, звонят от лица представителей банков, прокуратуры, операторов сотовой связи и по отрепетированной схеме уверенным голосом выуживают у доверчивых стариков большие и маленькие суммы...
Новости 24