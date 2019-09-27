В Белгородской центральной городской библиотеке имени Николая Островского состоялась встреча представителей разных поколений, посвященная 115 юбилею со дня рождения писателя.

Уже сама биография, то, как жил Николай Островский, как, будучи прикованным к постели, абсолютно слепым, создавал свой роман «Как закалялась сталь», удивительно и достойно изучения. Произведение было самым издаваемым в СССР, переведено на 75 языков мира. Роман оказал огромное влияние на молодежь не только Советского Союза, но и далеко за его пределами. Им зачитывались мальчишки и девчонки когда-то большой страны СССР.

В Белгородской городской библиотеке отметили 115 юбилей Николая Островского.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В мероприятии, которое сотрудники библиотеки провели в рамках акции «Мужество. Стойкость. Николай Островский», приняли участие члены Белгородской региональной общественной организации «Дети войны». Звучало стихотворение, написанное Ниной Жерносек. Нина Павловна говорила о том, как еще студенткой ездила поднимать целину, что каждый студент того времени зачитывался книгой «Как закалялась сталь».

Затем диалог продолжили члены Ленинского Комсомола. Первый секретарь Белгородского областного комитета Игорь Цевменко поделился своими впечатлениями о романе:

- Я прочел «Как закалялась сталь», когда мне было 15 лет. И был вдохновлен личностью главного героя. Роман является актуальным и для современной молодежи: комсомольцы XXI века и сейчас берут пример с Павла Корчагина. В наше время, как никогда, нужны такие герои.

В Белгородской городской библиотеке отметили 115 юбилей Николая Островского.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

С интересом слушали выступающих, смотрели кадры из одноименного фильма представители еще одного поколения - ученики лицея №9. Школьник Михаил перед всеми присутствующими сказал, что поражен невероятной стойкостью духа Николая Островского и пообещал прочесть книгу. Эстафета поколений продолжается...