Где в Белгороде ограничат движение в связи с проведением полумарафона «Puls»

В центре Белгорода 12 октября в связи с проведением полумарафона «Puls» ограничат движение транспорта. Стоянка и остановка транспорта будут ограничены уже с 22 часов 11 октября и до окончания мероприятия: по улице Победы (от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда); по улице Попова (от Гражданского проспекта до улицы Харьковской); по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской); по Театральному проезду (от Свято-Троицкого бульвара до улицы Победы); по нечетной стороне Свято-Троицкого бульвара (от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого); по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого ( от ТЦ «Лента» до старого моста); по проезду вдоль набережной реки Везелка (от старого моста до улицы Гостенской); по улице Левобережной (от улицы Гостенской до строения 21); по нечетной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от старого моста до улицы Победы); по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от улицы Супруновской до железнодорожного переезда), по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от улицы Супруновской до старого моста); по нечетной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от старого моста до железнодорожного переезда).

С 7 часов утра 12 октября движение транспорта будет запрещено (кроме транспортных средств экстренных служб) и до окончания мероприятия: по улице Победы (от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда); по улице Попова (от Гражданского проспекта до улицы Харьковской); по улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской), по Театральному проезду (от Свято-Троицкого бульвара до улицы Победы), по нечетной стороне Свято-Троицкого бульвара (от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого); по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от ТЦ «Лента» до старого моста); по проезду вдоль набережной реки Везелка (от старого моста до улицы Гостенской); по улице Левобережной (от улицы Гостенской до строения 21), по нечетной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от старого моста до улицы Победы), по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от улицы Супруновской до железнодорожного переезда); по четной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от улицы Супруновской до старого моста); по нечетной стороне малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от старого моста до железнодорожного переезда).

Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по улицам Гостенской, Николая Чумичова, Супруновской, проспекту Богдана Хмельницкого.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.