Крупнейший IT-форум Центрального Черноземья прошел в Белгороде

В этом году организаторы учли предложения местных разработчиков и расширили содержание докладов. Сделали их не только общими, о трендах развития ИТ, но и усилили техническую сторону. Выросло количество выступлений спикеров по разработке программных продуктов. Если в прошлые раз такие выступления составляли примерно шестую часть от всех, то в этом году их уже треть – порядка 20 докладов.

Форум включал в себя выставку различных IT-продуктов и обучающую часть, в которой выступили представители многих компаний, определяющих сейчас инновационное развитие своих отраслей, среди которых HeadHunter, Lamoda, «ВКонтакте», «Авито», «АльфаСтрахование», «МосИгра» и «Яндекс».

Алексей Хохулин, руководитель группы разработки поисковых интерфейсов «Яндекса»:

«В нашей жизни станет еще больше машиннообучаемых технологий. Например, покупка продуктов или поездка на такси будет связана напрямую с нейросетями. Уже автомобили, которые ездят с искусственным интеллектом, проехали столько, сколько человек проезжает за всю жизнь. Скорости обучения нейросетей огромные. Думаю, что у нас каждый год будут появляться новые области применения для искусственного интеллекта».

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На выставке было представлено масса разработок в сфере виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Они уже не считаются перспективными разработками. IT-продукты, которые сейчас меняют жизнь людей и делают ее комфортнее, создают много российских компаний.

Один из таких продуктов, который начал внедряться в Белгородской области, также был представлен на БИФе. Это платформа «Электронный рецепт» от компании «Ростелеком», который призван объединить в единую сеть медицинские учреждения, аптеки и пациентов.

Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Эта система делает удобным взаимодействие врача, пациента и аптечной сети. Кроме того, полностью исключаются такие ошибки, связанные с человеческим фактором, как непонятный и неразборчивый почерк, ошибки фармацевта при выписке назначения, ошибки пациента при приеме, ситуации в которых рецепт был утерян или забыт. Приложение «Электронный рецепт» полностью исключает риск возникновения такой проблемы и позволяет сделать систему электронного здравоохранения более удобной и прозрачной для населения».

Электронный рецепт заносится в электронную медкарту пациента, поэтому врач может отследить в режиме онлайн эффективность того или иного лекарственного препарата, при необходимости изменить дозировку или вовсе поменять препарат. Пациенту для этого теперь нет необходимости снова приходить на прием к врачу и обзванивать аптеки в поисках лекарства – мобильное приложение само подберет оптимальный вариант покупки и забронирует необходимый лекарственный препарат.

Начиная с сентября жители Белгорода могут получить электронный рецепт, обратившись в городскую поликлинику №1, Белгородскую ЦРБ, детскую областную клиническую больницу. Для того, чтобы получить электронный рецепт, нужно просто заполнить согласие на обработку персональных данных на приеме у врача. До конца этого года сервис «Электронный рецепт» будет доступен во всех медучреждениях области.

На стенде специалисты «Ростелекома» ознакомили участников форума с возможностями и преимуществами платформы «Электронный рецепт». Все посетители смогли узнать, где и как они могут воспользоваться этим сервисом, научились устанавливать мобильное приложение, которое можно бесплатно скачать в магазинах приложений Google Play или AppStore. Но воспользоваться им можно и без мобильных гаджетов - приобрести лекарственные препараты по электронному рецепту в аптеке можно, просто сообщив номер своего СНИЛС фармацевту.

БИФ 2019 начался утром, а закончился уже поздно вечером красочным шоу в замке Utark.