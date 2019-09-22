Команда АСК «Вираж» взяла золото чемпионата России по ралли-рейдам

21 сентября в Ростове состоялось торжественное награждение победителей и призеров чемпионата России по ралли-рейдам баха "Ростов 2019". Белгородские спортсмены участвовали в соревнованиях на автомобиле Porsche Cayenne S в категории Т2. Выступление белгородцев было более, чем успешным - команда взяла золото чемпионата, сообщает пресс-служба АСК "Вираж"

Фото пресс-службы АСК "Вираж".

Третий этап соревнований баха "Ростов 2019" проходил с 19 по 21 сентября в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Спортсмены преодолели 850 км дистанции с разнообразным покрытием, грунтовыми, песчаными и гравийными дорогами. После упорной борьбы команда "Вираж" взяла титул чемпиона. Впервые на этом уникальном автомобиле.

Фото пресс-службы АСК "Вираж".

Следующий этап чемпионата будет проходить в Ульяновской области с 18 по 20 октября.