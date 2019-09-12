Азиатский сезон для белгородцев начнется в октябре

В частности, о новых направлениях, стартующих в осенне-зимний период для туристов региона, подробно пояснили в ходе пресс-конференции с участием представителей авиаперевозчика и туропертора.

Так, 22 октября стартует полетная программа в Таиланд на остров Пхукет. На этом направлении будет летать авиакомпания Nordwind совместно с PegasFly на «Боинге» трижды в месяц, то есть каждые 10 дней.

- Это очень удобно для жителей региона, которые заранее планируют свой отпуск и приобретают билеты и путевки, - подчеркнула директор международного аэропорта Белгород им. В.Г. Шухова Елена Безбородова.

В ОАЭ полеты начнутся с 27 октября. По словам представителя туроператора, второй рейс состоится через девять дней, а затем Azur Air сократит разницу между вылетами до 6 дней.

Что касается внутрироссийских перелетов, в новом сезоне увеличилось количество рейсов в Москву. Ежедневно из Белгорода в столицу совершается 9 вылетов. Один из них добавился относительно недавно, благодаря сотрудничеству с авиакомпанией S7. Ее самолеты курсируют в аэропорт «Домодедово» три раза в сутки.

Как отметила Елена Безбородова, будут приложены и все усилия, чтобы сохранить, пусть и в меньшем объеме, рейсы в Турцию, Санкт-Петербург и Калининград. Билет на последний, благодаря субсидиям государства, стоит всего около 5 000 рублей.