Население древнего Хотмыжска увеличилось на 1200 человек

Около 1200 гостей из России, Беларуси и Донбасса, более 50 творческих коллективов, свыше 300 мастеров декоративно-прикладного творчества, художников-профессионалов и любителей – в Хотмыжске негде было яблоку упасть.

Фестиваль можно назвать одним из старейших и массовых в регионе – впервые он состоялся в 1997 году. Темой нынешнего мероприятия стало 65-летие Белгородской области. Традиционно фестивальные площадки располагаются вокруг старинного Вознесенского храма. И, помимо просмотра музыкальных выступлений, здесь можно приобрести сувениры, познакомиться с экспозициями районов Белгородчины, посмотреть выставки картин, угоститься вкусностями, поучаствовать в мастер-классах по декоративному творчеству.

- Хотмыжский фестиваль является главным событием в нашем славянском мире и в жизни белгородской культуры. Ведь его основная миссия – укреплять славянские традиции. Год от года он приобретает более яркие краски, а древний Хотмыжск становится центром притяжения всех людей доброй воли, — приветствовал участников фестиваля Евгений Савченко.

- Сегодня я назвала бы Белгородскую область центром духовности в славянском мире, — поддержала директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

Изюминкой концертной программы фестиваля стало выступление Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора. Продлившись более часа, оно никого не оставило равнодушным - даже губернатор области и почетные гости пустились в пляс. А публика наградила артистов хора длительными овациями.