2019-09-09T15:09:19+03:00
Общество

Население древнего Хотмыжска увеличилось на 1200 человек

Фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» в 12-й раз прошёл в Белгородской области
Никита Пасмурный
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Около 1200 гостей из России, Беларуси и Донбасса, более 50 творческих коллективов, свыше 300 мастеров декоративно-прикладного творчества, художников-профессионалов и любителей – в Хотмыжске негде было яблоку упасть.

Фестиваль можно назвать одним из старейших и массовых в регионе – впервые он состоялся в 1997 году. Темой нынешнего мероприятия стало 65-летие Белгородской области. Традиционно фестивальные площадки располагаются вокруг старинного Вознесенского храма. И, помимо просмотра музыкальных выступлений, здесь можно приобрести сувениры, познакомиться с экспозициями районов Белгородчины, посмотреть выставки картин, угоститься вкусностями, поучаствовать в мастер-классах по декоративному творчеству.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Хотмыжский фестиваль является главным событием в нашем славянском мире и в жизни белгородской культуры. Ведь его основная миссия – укреплять славянские традиции. Год от года он приобретает более яркие краски, а древний Хотмыжск становится центром притяжения всех людей доброй воли, — приветствовал участников фестиваля Евгений Савченко.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Сегодня я назвала бы Белгородскую область центром духовности в славянском мире, — поддержала директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Изюминкой концертной программы фестиваля стало выступление Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора. Продлившись более часа, оно никого не оставило равнодушным - даже губернатор области и почетные гости пустились в пляс. А публика наградила артистов хора длительными овациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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