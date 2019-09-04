Село из Белгородской области может стать обладателем самого веселого названия 2019 года в России

Село Мухоудеровка Алексеевского района попало в первый раунд голосования авторитетного интернет-проекта Tutu.ru. Помимо этого села, в выборах участвуют такие населенные пункты, как Большие Хомяки (Брянская область), Добрые пчелы (Рязанская область), Солдатская духовка (Тамбовская область), Большие угоны (Курская область).

В названии села Мухоудеровка слились имена двух ранее отдельных селений — Муховки на правом берегу реки Тихой Сосны и Удеревки — на левом берегу. Помимо своего прикольного названия, это село известно как место жительства русского писателя, поэта, публициста и мыслителя Николая Станкевича. В 1990 году здесь открыли его музей. Также в Мухоудеровке ежегодно проходит областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад».

Конкурс «Российский населенный пункт с самым веселым названием» был впервые проведен в 2018 году.Тогда в нем приняли участие 30 населенных пунктов. В тройку лидеров вошли Чуваки, Мошонки и Варварина Гайка. Победа досталась деревне Чуваки (Пермский край). Теперь на въезде в эту деревню красуется памятный знак, а жители получили памятный кубок.

Проголосовать за белгородское село можно до 7 сентября на сайте names.tutu.ru.