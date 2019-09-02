Сегодня первоклассник – завтра первоклассный гражданин!

В поселке Разумное сегодня открылась общеобразовательная школа, рассчитанная на 1000 мест. С этого учебного года дети, которые вынуждены были обучаться во вторую смену в переполненных классах, добираться до места учебы транспортом, переступили порог нового учебного заведения, расположенного в шаговой доступности. Здесь есть все условия и для получения знаний, и для развития. Расположенная на границе города и района с интенсивно развивающимися микрорайонами ИЖС, новая школа разгрузит три соседних учебных заведения. А главное – она оборудована согласно последним требованиям, в ней есть все, чтобы ребенок мог учиться и развиваться. Как сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время открытия новой разуменской школы, чтобы сегодняшний первоклассник стал завтра первоклассным гражданином, нужно теперь объединить усилия педагогов, родителей. А база для становления нового гражданина создана на самом высшем уровне.

Для учебы, развития в новой школе есть все: современные учебные классы, лаборатории робототехники, 3-D моделирования, IT и лего-лаборатории. Школа имеет прекрасную спортивную базу, плавательный бассейн. А в октябре на базе школы откроется свой технопарк, который вольется в сеть технопарков «Кварториум». Заниматься в технопарке смогут также дети соседних школ.

Первый раз в первый класс...Фото: Никита Пасмурный

Для того, чтобы сегодня 700 белгородских детей смогли перешагнуть порог новой школы, из федерального бюджета было выделено 800 миллионов рублей. Новое учебное заведение будет работать по модели «Школа полного дня». В одном месте ребенок сможет полноценно развиваться и получать дополнительное образование. Немалое внимание уделено полноценному питанию, которое будет осуществляться по системе «Шведский стол», система безналичной оплаты питания через «Виртуальную школу» уже налажена.

Ребята смогут без переезда посещать спортивные комплексы, бесплатно плавать в бассейне, тренироваться по различным видам спорта. А также в течение дня посещать психолого-педагогическую площадку школы.

В новой школе особо популярными оказались 1-й и 5-й классы. Их в разуменской школе – уже по 5. Но и ученики других рады, что отныне их учеба будет проходить в таком современном здании.

Но особо довольны родители. Особенно те, у которых в семье несколько детей. Так, одна из мам школьников-новоселов, которая воспитывает двух дочерей Софию и Таисию, рассказала, что раньше ее девочки посещали две разные школы. И если младшая Таисия ходила в начальную школу, что рядом с домом, то старшую Софию приходилось возить транспортом. К тому же занятия у старшей дочери заканчивались в 14.00, и нередко девочке приходилось ждать по нескольку часов, когда ее заберут родители. О дополнительном образовании, понятно, и речи не было.

– Наша новая школа – это такая радость, что и не передать, - говорила взволнованная событием мама. – Девочки и учиться будут, и кружки посещать, и физически окрепнут. И кормить обещают завтраками, обедами и полдниками. Заканчиваться занятия будут в 18.00, так что и родителям удобно. Уверена, что и для других мам, пап и их деток новая школа стала самым долгожданным и самым желанным подарком.